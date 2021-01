AMC Aktie: Braucht immer noch 550 Millionen Dollar!

Adam Aron, CEO der weltgrößten Kinokette AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC), teilte am Dienstag mit, dass das Unternehmen 200 Millionen Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat, aber die Erlöse lagen immer noch 550 Millionen Dollar unter der angestrebten Schwelle von 750 Millionen Dollar, berichtet CNBC.

Die Pandemie zwang die Theaterkette in eine Liquiditätsklemme. Im Dezember berichtete CNBC, dass das Unternehmen zusätzliche 750



