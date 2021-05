AMC Aktie: Bewertungsbedenken überlagern erwartete fundamentale Verbesserung!

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) Aktien haben an Dynamik gewonnen und sind in dieser Woche um rund 36% gestiegen.

Eric Wold, Analyst von B Riley Securities, stufte die Aktien von AMC von “Buy” auf “Neutral” herab und behielt ein Kursziel von $16 bei.

Die AMC-Merkmale

Die Herabstufung ist ein reiner Bewertungsaufruf, da sich die Aktien der Kinokette über das Kursziel von B Riley bewegt



