AMC Aktie: Bald kommt die Ankündigung eines völlig anderen Geschäftszweigs!

Die Aktionärsbasis von AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC), die größtenteils aus Einzelanlegern besteht, ist nach Ansicht von CEO Adam Aron ein Beweis für die Demokratisierung der Wall Street.

Das ist geschehen

“AMC gehört jetzt den Privatanlegern. Ich arbeite für sie”, sagte Aron am Dienstag in der CNBC-Sendung “Power Lunch”. Investoren sollten nicht darauf achten, was AMC Entertainment als Unternehmen in der Vergangenheit war, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung