AMC Aktie: Analyst hat deshalb das Kursziel verdoppelt!

AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) Aktien stiegen am Montag, nachdem Wedbush Analyst Michael Pachter das Kursziel für die Kinokette verdoppelt hatte, wie MarketWatch berichtete. AMC gehörte zu einer Reihe von so genannten Meme-Aktien, deren Aktien am Montag im Aufwind waren, zu den anderen gehören GameStop Corporation (NYSE:GME) und der Kopfhörerhersteller Koss Corporation (NASDAQ:KOSS). Die Meme-Aktien stiegen zum Börsenschluss am Montag deutlich an, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung