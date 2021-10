AMC Aktie: AMC spielt ‘3-dimensionales Schach’, sagt CEO Adam Aron!

AMC Entertainment Holdings Inc. Adam Aron, CEO von AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC), hat sich scheinbar über Leute lustig gemacht, die vorhersagen, dass die Tage des Kinobesuchs vorbei sind.

Aron schrieb auf Twitter, dass es sich anfühlt, als würde AMC vor dem Eröffnungswochenende des 25. James Bond-Films “No Time To Die”, der am Freitag in den USA anläuft, “dreidimensionales Schach” spielen.

Bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung