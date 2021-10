AMC Aktie: AMC prallt von der Unterstützung ab und beginnt wieder zu steigen!

AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC) Aktien werden am Donnerstag höher gehandelt, da viele Reddit Aktien höher klettern. Die Aktie scheint von der Unterstützung in dem Muster, in dem sie gehandelt wird, abgeprallt zu sein und bereitet sich möglicherweise auf einen Ausbruch vor. AMC Entertainment lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 5,7 % höher bei 40,07 $.

