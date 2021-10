AMC-Aktie: 35 Millionen Dollar Schulden – Was Sie wissen müssen!

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) Aktien sind am Freitag im Vormarsch.

AMC gab am späten Donnerstag bekannt, dass es eine Option zum Rückkauf von $35 Millionen seiner 15 % in bar oder 17 % in Form von Sachleistungen fälligen “Toggle First-Lien Secured Notes” mit Fälligkeit 2026 ausgeübt hat.

Die Kinokette gab an, dass sie 41,3 Millionen Dollar für die Ausübung der Rückkaufoption ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung