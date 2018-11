AMAGNO erneut als eines der schnellst wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland ausgezeichnet (FOTO)

Oldenburg/Köln (ots) -Die AMAGNO GmbH & Co. KG, Anbieter für Enterprise ContentManagement Software aus Niedersachsen, wurde mit dem DeloitteTechnology Fast 50 Award ausgezeichnet. Deloitte bewertet AMAGNO mitüber 350% Wachstum als eine der am schnellsten wachsendenTechnologieunternehmen in Deutschland.Die Preisträger des Technology Fast 50 Awards sind die amschnellsten wachsenden Unternehmen der Branchen Hardware, Software,Kommunikation, Media & Entertainment, Healthcare & Life Sciences,Environmental Technology und FinTech. Die Platzierungen basieren aufdem prozentualen Umsatzwachstum der letzten vier Geschäftsjahre."Zahlreiche stark wachsende Unternehmen aus Deutschland haben sichin den vergangenen Jahren in zukunftsorientierten Technologiefeldernpositioniert. Verantwortlich dafür sind Unternehmer, die es mitRisikobereitschaft und Entrepreneursgeist geschafft haben, ihreVisionen konsequent zu verfolgen", erläutert Dr. Andreas Gentner,Partner und Leiter Technology, Media & Telecommunications EMEA beiDeloitte. "Mit dem Fast 50 Award wollen wir herausragendeUnternehmerleistungen für den Tech-Standort Deutschland würdigen."Mit einer Umsatzwachstumsrate von über 350% erzielte die AMAGNOGmbH & Co KG dabei ein außerordentlich hohes Wachstum.Jens Büscher, Gründer und CEO des Enterprise Content Management(ECM) Anbieters erläutert dazu: "Digitales Dokumentenmanagement istdie Basis des Digital Workplace in modernen Unternehmen und damitKern der Digitalisierung und digitalen Transformation. Für uns istdabei herausragend, die Menschen in diesem Prozess nicht zuverlieren. Um das uneffektive tote Papier aufzugeben, setzen wir aufBegeisterung und Motivation durch interaktive digitale Dokumente.Mitarbeiter surfen dabei durch ihre Dateien, Belege und E-Mails, soeinfach wie durch das Internet. Gleichzeitig automatisiert die AMAGNOSoftware die gesamte Dokumentablage in allen Abteilungen einesUnternehmens." und fügt hinzu "Wir freuen uns außerordentlich überdie Auszeichnung. Unser mitarbeiterzentrischer Ansatz hebt uns vonden über 150 Marktbegleitern ab und hat dieses außerordentlicheWachstum möglich gemacht. Persönlich steht für unser Team aber imFokus, die Mitarbeiter von Papier zu befreien und für dieDigitalisierung zu begeistern."Alle Informationen über den Fast 50 Award: http://ots.de/i5Why5Über DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für rund 286.000Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich.Über AMAGNODie AMAGNO GmbH & Co KG wurde 2010 in Niedersachsen gegründet. DasSoftwareunternehmen ist Hersteller der gleichnamigen EnterpriseContent Management Software (ECM) für den digitalen Arbeitsplatz inUnternehmen. Mit über 30.000 Anwendern seiner On Premise und PublicCloud Angeboten gehört AMAGNO zu den relevantesten ECM Anbietern imdeutschen Mittelstand. Zu den Kunden gehören die Fa. Lürssen WerftGmbH & Co. KG, EWE AG, Dispomedica GmbH, re:cap Global Investors AG,ACC Columbia Jet Service GmbH, Vosteen Import Export GmbH und dieSteinemann Convenience GmbH & Co. KG. Die AMAGNO Business Cloud istüber https://amagno.de/cloud kostenfrei verfügbar.Pressekontakt:Florian Haacks0441 309 123 00fla@amagno.deOriginal-Content von: AMAGNO GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell