ALYI EV-Ökosystem durch Ethereum-Aufstieg mit dediziertem Revolt-Token auf der Ethereum-Blockchain unterstützt

Dallas (ots/PRNewswire) - Alternet Systems, Inc. (USOTC: ALYI) hat heute die jüngste Entwicklung von Ethereum betont und bestätigt, dass der Revolt Token (https://www.revolttoken.com/) Altcoin, der ALYIs Electric Vehicle (EV) Ecosystem Strategie unterstützt, auf der Ethereum Blockchain partitioniert ist.Revolt Tokens sind unter www.RevoltToken.com (http://www.revolttoken.com/) erhältlich.Ethereum ist nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung und der Kurs von Ethereum-Tokens hat gerade zum ersten Mal die Marke von $3.000 überschritten. Damit erzielte Etherum ein Jahreswachstum von 1,359% - im Vergleich zum Wachstum von Bitcoins von 551%.Revolt Tokens bieten immer mehr Gelegenheiten und entwickeln sich weiter. Derzeit können Revolt Token nur im Tausch gegen andere Kryptowährungen oder per Geldüberweisung erworben werden.Wie vom Management angekündigt, werden Revolt-Tokens in Kürze auch per Kreditkarte erhältlich sein.Aktuell arbeitet das Management daran, Revolt-Tokens an mehr als einer Kryptowährungsbörse zu notieren, so dass Revolt Tokens schon bald über eine oder mehrere Börsen erworben werden können. Revolt-Token wird ebenfalls über andere Quellen als Revolt Token erhältlich sein.Wie erwähnt, sind Revolt-Token aktuell bereits zum Kauf erhältlich, bevor sie an Kryptowährungsbörsen notiert werden.Interessierte Käufer können diese per Banküberweisung oder im Austausch gegen andere Kryptowährungen und in Kürze über Kredit- oder Debitkarte erwerben.Erfahren Sie mehr unter www.RevoltToken.com (https://www.revolttoken.com/).ALYI veröffentlichte letzte Woche ein Management-Update in Verbindung mit dem kürzlich publik gemachten FY2020-Jahresbericht. Das Update enthält die neuesten Nachrichten von ALYIs Kryptowährungs-Finanzpartner über dessen Revolt Token-Rollout.Angesichts des Erfolgs von Tesla mit Carbon Credits und Bitcoin (https://finance.yahoo.com/news/tesla-bitcoin-sales-environmental-credits-042251810.html) verwies das ALYI-Management auf seine eigene auf Kohlenstoffkredite und Kryptowährungen basierende Strategie und sein Vertrauen in die Richtung des Unternehmens, das sich im Erfolg von Tesla widerspiegelt.Um das vollständige Management-Update von ALYI von letzter Woche zu sehen, folgen Sie dem folgenden Link:ALYI Releases Electric Vehicle Ecosystem Progress Review With Cryptocurrency And Conventional Financing Updates (https://finance.yahoo.com/news/alyi-releases-electric-vehicle-ecosystem-133100044.html)Für weitere Informationen und um über die neuesten Entwicklungen bei ALYI auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie bitte www.alternetsystemsinc.com.Haftungsausschluss/Safe Harbor: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act. Die Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, sie beinhalten Risiken und Ungewissheiten. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Erwartung, dass eines der hier erwähnten Unternehmen nennenswerte Umsätze erzielen wird, die Nichteinhaltung von Zeitplänen oder Leistungsanforderungen der Verträge der Unternehmen, die Liquiditätslage der Unternehmen, die Fähigkeit der Unternehmen, Neukunden zu finden, das Auftreten von Wettbewerbern mit größeren Finanzmitteln und die Auswirkungen von Preisdruck. Angesichts dieser Unsicherheiten treten die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Ereignisse möglicherweise nicht ein.Kontakt Alternet Systems, Inc.:Randell Tornoinfo@lithiumip.com+1-800-713-0297Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1502955/REVOLT.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1427788/Alternet_Systems_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Alternet Systems, Inc., übermittelt durch news aktuell