ALVAREZ & MARSAL DEUTSCHLAND ernennt Johannes Burgheim zum Managing Director / Johannes Burgheim ist jetzt Managing Director im Private Equity Performance Improvement Team

München/ Frankfurt am Main (ots) - Alvarez & Marsal (A&M), eines der weltweitführenden Consulting-Unternehmen, befördert Johannes Burgheim zum ManagingDirector im Private Equity Performance Improvement (PEPI) Team in Frankfurt amMain.Johannes Burgheim bringt über 15 Jahre Berufserfahrung im Bereich internationaleRestrukturierung und Transaktionsberatung mit. Er berät bei Alvarez & Marsaleuropaweit multinationale Konzerne, Private Equity gesponserte undmittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Einzelhandel,Pharmazie, Automobilindustrie und Maschinenbau.Als Transformations-Experte widmet sich der neue Managing Director, der zuvorbereits sehr erfolgreich als Senior Director bei dem renommiertenBeratungsunternehmen tätig war, einem weiteren, immer relevanter werdendemSchwerpunkt im A&M-Portfolio: dem Thema Data Analytics.In seiner Beratungstätigkeit trifft Johannes Burgheim auf eine wiederkehrendeProblematik: Die fehlende Transparenz in Unternehmen über tatsächlich verfügbareDaten. Dieser Mangel an Transparenz führt immer wieder zu schwerwiegendenFehlentscheidungen. Aus diesem Grund analysiert er zusammen mit dem jeweiligenBeratungskunden alle verfügbaren Ressourcen und identifiziertInformationsdefizite mit dem Ziel, einen entscheidenden Mehrwert zu erzielen."Bei A&M garantieren wir unseren Kunden eine bestmögliche Beratung durch unsereExperten. Wir freuen uns deshalb, Johannes Burgheim nun in unserem MD-Team zubegrüßen. Von seiner jahrelangen Expertise, seinem Fokus auf die Datenanalyseund seiner Hands-On Mentalität in der Beratung profitieren Unternehmen in denunterschiedlichsten Branchen." kommentiert Bob Rajan, Managing Director undCo-Leader bei Alvarez & Marsal Deutschland."Ich freue mich sehr, mit meiner jahrelangen Expertise jetzt als ManagingDirector zu den Erfolgen von Alvarez & Marsal beitragen zu können. Derhandlungsorientierte und unternehmerische Ansatz von A&M wird auch bei derBeratung von Unternehmen durch die Nutzung von Datenanalysen sichtbar. Nur durchSchaffen von Transparenz und einer Analyse der Daten zusammen mit allenBeteiligten kann ein wirklicher Mehrwert geschaffen werden. Ich freue mich,diesen Teil des A&M-Portfolios weiter ausbauen zu können,", sagt JohannesBurgheim, Managing Director bei Alvarez & Marsal.