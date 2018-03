ALS-Initiative unterstützt die Versorgung von Menschen mit ALS im Sinne von Stephen Hawking

Berlin (ots) - Stephen Hawking ist am 14. März 2018 verstorben.Bereits im Alter von 21 Jahren wurde bei ihm die NervenkrankheitAmyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert. Er litt an einerspeziellen Form der ALS (juvenile ALS), die durch einen langsamenKrankheitsverlauf gekennzeichnet ist. Im Jahr 1985 wurden einLuftröhrenschnitt und eine künstliche Beatmung erforderlich. Seitdiesem Zeitpunkt war Hawking durch moderne Beatmungsmedizin undumfassende technologische Hilfen - zum Beispiel durch seinenbekannten Sprachcomputer DECtalk - in der Lage, wissenschaftlich undpublizistisch tätig zu sein und seine populärsten Werke zu verfassen.Das Leben von Stephen Hawking ist beispielgebend für dieALS-Initiative, die im Jahr 2011 von Jürgen Großmann und Detlef Prinzgegründet wurde und unter Schirmherrschaft von Gerhard Schrödersteht. Das Ziel der Initiative "Hilfe für ALS-kranke Menschen"besteht darin - im Sinne von Stephen Hawking - eine umfassendemedizinischen Behandlung und technologische Versorgung von Menschenmit ALS zu unterstützen. Dabei wird den Betroffenen - gemeinsam mitdem ALS-Zentrum an der Charité-Universitätsmedizin Berlin und einemdurch die ALS-Initiative aufgebauten bundesweiten Versorgungsnetz -eine Versorgungskoordination angeboten, die den Zugang zu komplexentechnologischen Hilfsmitteln sowie zu einer Beatmungs- undErnährungstherapie erleichtert.Seit ihrer Gründung konnte durch die ALS-Initiative die Versorgungvon 9.369 Menschen mit mehr als 44.000 Unterstützungsmaßnahmenkoordiniert werden. In Deutschland sind 8.000 Menschen an derseltenen Krankheit ALS erkrankt.Weitere Informationen: www.als-hilfe.org und www.als-charite.dePressekontakt:Marie Förster, M.A.Ambulanz für ALS und andere MotoneuronerkrankungenFundraising & TeamassistenzCHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN, CharitéCentrum für Neurologie,Neurochirurgie und PsychiatrieAugustenburger Platz 1 | D-13353 Berlin |Telefon: 030 450 660125Mail: marie.foerster@charite.deInternet: www.als-charite.deOriginal-Content von: Charité - Universitätsmedizin Berlin, übermittelt durch news aktuell