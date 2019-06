ALPINAE CULINAR von 27.-30. JUNI 2019

Dachstein Salzkammergut (ots) - Ein lukullisches Fest im Dachstein SalzkammergutEnde Juni findet in der Welterberegion Dachstein Salzkammergut ein mehrtägigerGenussreigen unter dem Titel "ALPINAE CULINAR" statt. Anbieter, Produzenten undKüchenchefs geben drei Tage lang Einblick in ihre lukullische Welt. Auf dieGäste warten hochwertige Menüs, "ehrliche" Produkte und eine sinnlicheEntdeckungsreise durch die Alpenregion.Gut gebackenes Brot, ehrlich gebrannter Schnaps, regionale Lebensmittel - dasund vieles mehr kommt bei der ALPINAE CULINAR in Gosau auf den Tisch. Von 27.bis 30. Juni finden sich Produzenten, Gastgeber und Küchenchefs imaußergewöhnlichen Ambiente des Landhaus Koller, einer historischen Jagdvilla,ein. Eingebettet zwischen dem Dachstein und den grünen Anhöhen des Gosautals,verwandelt Gastgeber Gottfried Koller sein Landhaus in eine Begegnungsstätte fürLiebhaber der "Kulinarik mit Bodenhaftung".Kostenfrei gustieren und fein dinnierenNeben Top-Küchenchefs werden Schmankerl vom heimischen Wild, fangfrischer Fisch,Fleischraritäten, Senf, Schnapsbrenner, Winzer und Bierbrauer bei der AlpinaeCulinar präsent sein. Komplettiert wird der Genussreigen durch Themen wieTischkultur, Dekoration mit natürlichem Charme, Rezepturenund natürlich jedeMenge Tipps.Gäste und Besucher können bei der Alpinae Culinar kostenfrei gustieren, oder einGourmet-Paket mit Menü, wahlweise inklusive Übernachtung, buchen. Zur Auswahlsteht u.a. ein 5-gängiges Wildmenü mit Weinbegleitung, das Fischmenü sowie einkulinarischer Abend der Archebauern.Die Natur riechen, schmecken, fühlenGottfried Koller, selbst passionierter Jäger und Liebhaber der regionalenProduktqualität, ist es gelungen, Gleichgesinnte aus dem gesamten Alpenraum zubegeistern. "Wir wollen diese wertvollen Produkte gemeinsam zelebrieren und einePlattform sein, wo Gastgeber, Besucher, Genießer einander treffen undaustauschen", erklärt Gottfried Koller.Dass das Treffen zwischen Bergen und Seen inmitten des Dachstein Salzkammergutesmit seiner lebendigen Regionalkultur stattfindet, kommt nicht von ungefähr: "DieALPINAE CULINAR ist ein perfekter Auftakt in die Sommerfrische. Seit je stehtSommerfrische für Genuss aus der Natur und für neue Inspiration - eine Qualität,die bei Urlaubsgästen wieder sehr gefragt ist", sagt Pamela Binder,Tourismusdirektorin der Region.Programm und Buchung unter https://www.alpinae-culinar.combzw. über denTourismusverband Dachstein Salzkammergut: www.dachstein-salzkammergut.atKontakt:Programm und Buchung unterhttps://www.alpinae-culinar.com bzw. über denTourismusverband Dachstein Salzkammergut:www.dachstein-salzkammergut.atPressekontakt: Tourismusverband Dachstein SalzkammergutPamela Binder; Tel.: +43 (0) 6135 8329;binder@dachstein-salzkammergut.atOriginal-Content von: Tourismusverband Inneres Salzkammergut, übermittelt durch news aktuell