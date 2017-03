Berlin (ots) -Mit ihrem Top5-Airplay-Hit "Dye My Hair" hat die außergewöhnlicheSängerin aus Finnland mehr als einen Achtungserfolg gelandet, sondernvielmehr einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ihre Single "Dye MyHair" (von der gleichnamigen EP) wurde mittlerweile 30 Millionen Malgestreamt und landete auf Platz 1 der finnischen iTunes-Charts, inden Top 10 der Singles-Charts und auf der Playlist von BBC Radio 1 -einer ihrer größten Supporter.Ihr ganz eigener, cooler Pop-Sound hat ihr bereits über 100Millionen Streams auf Spotify und damit Anerkennung von Annie Mac,MØ, Elton John und anderen bekannten Namen eingebracht. Almabeschreibt sich selbst wie folgt: "Ich bin ein Mix aus allem", sagtsie. "Ich mag House, Elektro, Hiphop, R&B, Soul und Jazz. Aber mitPop und Dance kenne ich mich am besten aus."Auch die internationale Presse liebt das Ausnahmetalent -vergleicht sie mit Beth Ditto und nennt ihren Namen in einem Atemzugmit Adele. Seitdem arbeitet sie mit in der Musikszene als absolutangesagte Größen wie MNEK, Rudimental, Charlie XCX, Sub Focus oderauch 2 Inch Pub zusammen. BBC Radio wird auch die neue Single"Chasing Highs" als Mistajam's "Hottest Record in the World"premieren. Weltweite Videopremiere zu ihrer neuen Single erfolgt am31.03.17.Ab 15. Mai geht die Anfang 20-Jährige auf große Europatournee -Amsterdam (15.05.), London (16.05.), Brighton (18.05.), Paris(20.05.), Warschau (25.05.), Kopenhagen (28.05.), Stockholm (29.05.)und natürlich auch drei Termine in Deutschland:Montag, 22. Mai 2017 | Köln, LuxorDienstag, 23. Mai 2017 | München, BackstageFreitag, 26. Mai 2017 | Berlin, FrannzMit einem Auftritt beim ZDF TV-Format "Aspekte" (21.04.) wird Almaihren ersten Auftritt mit ihrer Single "Chasing Highs" im DeutschenFernsehen haben.Weitere Infos unter:https://www.facebook.com/cyberalmahttp://www.instagram.com/cyberalmawww.journalistenlounge.dePressekontakt:Universal Music GmbHPolydor / IslandMelanie FürsteeMail: melanie.fuerste@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Deutschland, übermittelt durch news aktuell