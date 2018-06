ALL YOU NEED IS LOVE Schmuckkollektion / Lizenznehmer startet Crowdfunding für Beatles-Schmuck (FOTO)

Hamburg (ots) -Rechtzeitig zum 50. Jubiläum der Beatles-Hymne "All you need isLove" startet die Love Collection Jewellery UG in Hamburg ihregleichnamige Schmuckkollektion.Ihr Geschäftsführer, Michael A. Lou, hat für sein Vorhaben heuteeine Crowdfunding gestartet und hofft hierbei vor allem auf diezahlreichen Beatles-Fans. (41+ Mio. Facebook Friends, 2,88 Mio.Twitter Followers, 1+ Mio. auf Instragram)"Gerade im Merchandisingbereich sind die Beatles zunehmenderfolgreich unterwegs wie die kürzlichen Projekte von Montblanc,Lego, Raymond Weil, Monopoly oder Happy Socks zeigen", sagt Lou.Seine Firma, V.I.P. Entertainment & Merchandising AG, vertritt dieBeatles-Firma Apple Corps Ltd. seit 14 Jahren als Lizenzagentur. ImSchmuckbereich hat Lou auch schon die Lizenzrechte für Fabergé,Giorgio Armani, Nicole Kidman und George Clooney ermarktet.Die Schmuckstücke der ALL YOU NEED IS LOVE Collection wurden vonder Beatles-Firma Apple Corps Ltd. lizenziert und tragen Titel derberühmten Beatles Love Songs. Neben All you need is Love auch PS: Ilove you, Love me do, Please please me, We can work it would, Wordsof Love usw.Hiermit sollen sie emotional aufgeladen werden und sich vomMitbewerb absetzen.Für Projektierung, Kollektionsentwicklung und Vertriebsplanung hatsich Lou mit dem Branchenprofi Axel Fritsch zusammengetan. Fritschwar bis 2017 über 20 Jahre Geschäftsführender Gesellschafter derbastian gmbh & Co. KG in Bremen, einer der führenden Schmuckfirmen.Unter seiner Führung wurde bastian sieben Mal in Folge zum"Silberschmucklieferanten des Jahres" gewählt.Obwohl die riesige Schar der Beatles-Fans schon groß genugerscheint, möchte Lou natürlich auch die reguläre Gruppe derSchmuckkäufer erreichen.Denn Liebe und Freundschaft sind die beiden Hauptgründe für denKauf von Schmuck als Geschenk, weiß Fritsch.Hierbei soll der Einsatz von Namen, Bildern und Artwork derBeatles in Werbung und PR eine rege Medienresonanz erzeugen, die sichdann auch auf die Kundenfrequenz im Fachhandel auswirkt. "5% desNettogewinns werden an eine Charity für alte, mittellose Musikergespendet", versichert Lou.Crowdfunder, die dieses ambitionierte Projekt unterstützen,erhalten als "Dankeschön" ein Stück der limitierten Family &Friends-Sonderkollektion. Zusätzlich erhalten sie bei Käufen einenPreisnachlass von 10% bei Einkäufen über den künftigen Online-Shop.Weitere Informationen gibt es auf www.Beatles-Schmuck.com und derCrowdfunding-Plattformhttps://www.startnext.com/all-you-need-is-love-schmuckPressekontakt:Michael A. LouLove Collection Jewellery UGHaftungsbeschränkt)Poststr. 33, D-20354 HamburgTel. 040-442323, Mail@love-collection.deOriginal-Content von: V.I.P. Entertainment & Merchandising AG, übermittelt durch news aktuell