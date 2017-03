ALLRAD-AUTO DES JAHRES 2017: Das sind die Gewinner der Leserwahl (FOTO)

Hamburg (ots) -AUTO BILD ALLRAD-Leser küren aus 195 Modellen ihre 20 Favoriten inzehn Kategorien / VW mit drei Gesamtgewinnern / Skoda holt einenGesamt- und einen Importsieg / Feierliche Preisverleihung inFrankfurtWenn AUTO BILD ALLRAD einlädt, kommen die Größen der Branchezusammen: Am 22. März 2017 wurden zum 16. Mal die Awards ALLRAD-AUTODES JAHRES an die besten Autos im Allrad- und SUV-Segment bei einerfeierlichen Siegerehrung in Frankfurt vergeben. Im Vorfeld hatten dieLeser in zehn Kategorien über ihre 20 Favoriten aus 195Fahrzeugmodellen abgestimmt. Sieger des Abends ist VW: Der Herstellergewinnt in drei Kategorien und stößt damit Mercedes, den Abräumer desVorjahres, vom Thron. Der schwäbische Autobauer kann nur noch ineiner Kategorie überzeugen. Audi und BMW werden mit jeweils zweiAwards geehrt. "Die Auszeichnung ist ein Marktbarometer derAllrad-Branche", sagt AUTO BILD ALLRAD-Chefredakteur BernhardWeinbacher. "Denn die Gewinner-Fahrzeuge müssen an der sicherlichhärtesten Jury vorbei: Unseren Lesern." Auch in diesem Jahr vergibtdie Redaktion von AUTO BILD ALLRAD Sonderpreise: Im BereichConnectivity wird der Ford Ranger für das SYNC3-System ausgezeichnet,in der Kategorie Design der Suzuki Ignis und der Land Rover Defenderwird zum Allrad Klassiker gekürt.Bei der Leserwahl können sich in vielen Kategorien die Gewinnerdes Vorjahres behaupten: Der VW Tiguan ist auf Platz eins bei denGeländewagen und SUV bis 30.000 Euro, bei den Geländewagen und SUVüber 50.000 Euro siegt der Mercedes G und der BMW i8 überzeugt erneutin der Kategorie Allrad-Hybridautos. Der Porsche 911 Carrera gewinntauch in diesem Jahr bei den Allrad-Sportwagen,-Coupes und -Cabrios,der VW T6 Multivan bei den Allrad-Vans und -Bussen.In fünf Kategorien gibt es neue Gesamtgewinner. Der Audi Q5 stößtden Mercedes GLC bei den Geländewagen und SUV von 30.000 bis 50.000Euro vom Thron. Der VW Amarok überholt den Ford Ranger bei denAllrad-Pickups. Der Skoda Superb ist Spitzenreiter bei den Allrad-Pkwbis 40.000 Euro und der BMW 5er bei den Allrad-Pkw über 40.000 Euro.Audi gewinnt wie im Vorjahr die Kategorie Allrad-Crossover, diesesJahr mit dem Modell A6 Allroad.Pro Kategorie wurden auch die Importsieger ermittelt. Der SkodaKodiaq ist Importgewinner bei den Geländewagen und SUV bis 30.000Euro. Volvo kann sich zweifach durchsetzen: mit dem V90 Cross Country(Allrad-Crossover) und dem XC90 (Geländewagen und SUV über 50.000Euro).Nicht berücksichtigt wurden bei der Auswahl zum ALLRAD-AUTO DESJAHRES 2017 Importe unter Umgehung des autorisierten Vertragshandelssowie in kleinerer Stückzahl importierte 4x4-Exoten.Alle Gewinner von ALLRAD-AUTO DES JAHRES 2017 im Überblick:Kategorie: Geländewagen und SUV bis 30.000 EuroGesamtsieger: VW Tiguan; Importsieger: Skoda KodiaqKategorie: Geländewagen und SUV von 30.000 bis 50.000 EuroGesamtsieger: Audi Q5; Importsieger: Jeep WranglerKategorie: Geländewagen und SUV über 50.000 EuroGesamtsieger: Mercedes G; Importsieger: Volvo XC90Kategorie: Allrad-CrossoverGesamtsieger: Audi A6 Allroad; Importsieger: Volvo V90 Cross CountryKategorie: Allrad-Hybrid- und ElektroautosGesamtsieger: BMW i8; Importsieger: Tesla Model XKategorie: Allrad-PickupsGesamtsieger: VW Amarok; Importsieger: Toyota HiluxKategorie: Allrad-Pkw bis 40.000 EuroGesamtsieger: Skoda Superb; Importsieger: /Kategorie: Allrad-Pkw über 40.000 EuroGesamtsieger: BMW 5er; Importsieger: Alfa Romeo GiuliaKategorie: Allrad-Sportwagen, -Coupes und -CabriosGesamtsieger: Porsche 911 Carrera; Importsieger: Range Rover EvoqueCabrioKategorie: Allrad-Vans und -BusseGesamtsieger: VW T6 Multivan; Importsieger: Seat AlhambraPreisträger der Redaktionswahl 2017:Sonderpreis der Redaktion - Connectivity: Ford Ranger für das SYNC3(das modernste Connectivity-System aller Pickups)Sonderpreis der Redaktion - Design: Suzuki IgnisSonderpreis der Redaktion - Allrad Klassiker: Land Rover DefenderAlle weiteren Ergebnisse der großen Wahl zum ALLRAD-AUTO DESJAHRES 2017 lesen Sie in der Ausgabe 6/2017 von AUTO BILD ALLRAD, dieam 5. Mai 2017 erscheint.AUTO BILD ALLRAD im Internet: www.autobild.de/allradAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD ALLRAD" honorarfreiÜber AUTO BILD ALLRAD:AUTO BILD ALLRAD ist Europas größte Allradzeitschrift undinformiert monatlich über Geländefahrzeuge aus aller Welt mitfundierten Tests, spannenden Reportagen und kompetenter Beratung.AUTO BILD ALLRAD macht das Thema SUV, Crossover- undLifestyle-Fahrzeuge für eine breite Leserschaft zugänglich und achtetauch auf die praktischen Details des 4x4-Alltags, beispielsweise mitregelmäßigen Zugfahrzeugtests.Pressekontakt:Katharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: 040 533088 - 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell