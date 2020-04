ALJ Regional: So schnell kann es gehen

ALJ Regional weist am 11.04.2020, 21:59 Uhr einen Kurs von 0.48 USD an der Börse NASDAQ GM auf. Das Unternehmen wird unter "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir ALJ Regional einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob ALJ Regional jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über ALJ Regional wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält ALJ Regional auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die ALJ Regional-Aktie hat einen Wert von 70,18. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (63,25). Entgegen dem RSI7 ist ALJ Regional hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für ALJ Regional.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 99,48 ist die Aktie von ALJ Regional auf Basis der heutigen Notierungen 36 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (156,43) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".