ALE Holding erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Sipwise / Vereinfachte Einführung von Cloud-Services für Unternehmen weltweit

Paris (ots) - Alcatel-Lucent Enterprise* hat eineMehrheitsbeteiligung an der Sipwise GmbH erworben. Das privatgeführte Unternehmen mit Sitz im österreichischen Brunn am Gebirgebietet essenzielle Cloud-Kommunikationslösungen und -infrastrukturfür Telekommunikationsdienstleister an. Sipwise hat derzeit über 60Kunden in 20 Ländern und bedient 4 Millionen angeschlossene Benutzer.Das Unternehmen wird weiterhin unter seinem eigenen Namen firmieren.Mit der Akquisition erweitert Alcatel-Lucent Enterprise seinProduktportfolio: Die Lösungen von Sipwise ermöglichen esTelekommunikationsanbietern, herausragende, skalierbare Services aufBasis von Open-Source-Software und einer umfangreichen API-Bibliothekbereitzustellen. "Die Marktanforderungen verändern sich: GeradeUnternehmenskunden erwarten immer häufiger Kommunikations- undKollaborationslösungen, die über mehrere Geräte und Netzwerke hinwegim Verbund funktionieren", erklärt Nicolas Brunel, Executive VicePresident Communication and Business Division, Alcatel-LucentEnterprise. "Gemeinsam mit Sipwise können wir uns einzigartigpositionieren und den Marktanforderungen heute und in Zukunft gerechtwerden."Bündelung der KompetenzenGemeinsam können die Unternehmen ein erweitertes Funktions- undServicespektrum für die Cloud-Kommunikation und -Kollaborationanbieten. Mit der Übernahme von Sipwise festigt Alcatel-LucentEnterprise insbesondere seine Position auf dem UCaaS-Markt (UnifiedCommunications & Collaboration as a Service). Rainbow, die offene,cloudbasierte Plattform von ALE, wird durch eine Vielzahltechnologischer Erweiterungen ergänzt, die eine Konnektivitätzwischen Technologien von IP, TDM, PSTN und SIP/WebRTC ermöglichen.Sämtliche dieser Technologien werden über Rainbow UCaaS und CPaaSPlattformen nutzbar sein.Die einander ergänzenden Dienstleistungen ermöglichen es ALE, eineführende Rolle im Bereich Cloud-Kommunikation und WebRTC fürTelekommunikationsanbieter einzunehmen - ein Vorteil für Partner undEndkunden in allen Marktsegmenten. Das gemeinsame Angebot bildet fürKunden die Grundlage für den Übergang zu Cloud-Lösungen in derTelekommunikation.Sipwise wird von der weltweiten Präsenz und denVertriebsstrukturen von ALE profitieren. "Mit dem Zusammenschlussvereinen wir das Beste aus beiden Welten", so Daniel Tiefnig, CEO derSipwise GmbH. "Unsere Kunden haben Vorteile durch ein gemeinsamesProduktportfolio, und wir haben die Möglichkeit, unsere EnterpriseCloud Communication Services künftig auf einer wirklich globalenEbene aufzubauen. Ich freue mich darauf, diesen Schritt gemeinsam mitunseren Kunden und ALE zu gehen.""Unsere Mission ist es, alles miteinander zu vernetzen - gemeinsammit Sipwise kommen wir diesem Ziel wieder einen Schritt näher",ergänzt Nicolas Brunel. "Sipwise wird mit seiner Go-to-MarketStrategie und seinen Technologien entscheidend dazu beitragen, unserAngebot für Telekommunikationsbetreiber und unser modular aufgebautesRainbow-Angebot zu stärken. So können sich unsere Partner auf eineeinzigartige Weise positionieren und ihre Kunden bei der Umstellungauf Cloud-Lösungen unterstützen."Über unsWir sind Alcatel-Lucent Enterprise. Unser Ziel ist es, alles somiteinander zu vernetzen, dass unsere Kunden die Technologieeinsetzen können, wie es ihren individuellen Anforderungenentspricht. Wir liefern Netzwerke und Kommunikation, die IhreMitarbeiter, Prozesse und Kunden effektiv unterstützen - als vor Ortinstallierte Lösung, Cloud-Service oder Kombination von beidem. Unserlangjähriges Engagement für Innovation und den Erfolg unserer Kundenhat ALE, das unter der Marke Alcatel-Lucent Enterprise am Marktauftritt, zu einem führenden Anbieter von Unternehmensnetzwerken,Kommunikation und Services werden lassen, der weltweit über 830.000Kunden betreut. Mit mehr als 2.200 Mitarbeiter und 2.900 Partner inüber 50 Ländern verbindet ALE globale Reichweite mit lokalem Fokus.Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website:https://www.al-enterprise.com/*Name und Logo von Alcatel-Lucent sind eingetragene Handelsmarkenvon Nokia und werden unter Lizenz von ALE genutztPressekontakt:Pressekontakt DeutschlandOgilvy Public RelationsDr. Michael Kambeckmichael.kambeck@ogilvy.comT: 0211 49700 711Pressekontakt ALETracy DupreeTracy.dupree@al-enterprise.comT : +1 818 6204743Paola PernigottiPaola.pernigotti@al-enterprise.comT: +393484717240Original-Content von: Alcatel-Lucent Enterprise, übermittelt durch news aktuell