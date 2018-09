ALEXA-Revitalisierung ist zukunftsweisend für Shoppingcenter-Branche (FOTO)

Berlin (ots) -Abschluss der großen Modernisierung.- 4 neue Cluster sorgen für optimales Einkaufserlebnis- Moderner und großer Food Court als neues Gastro-Highlight- Vermietungsoffensive schafft mit 20 neuen Shops einzigartigenRetail-Mix- Innovative Store-Konzepte für das Shoppingcenter der ZukunftAnlässlich des zehnjährigen Bestehens des ALEXA starteten dieEigentümer Union Investment und Sonae Sierra 2017 die umfangreicheModernisierung der Mall am Berliner Alexanderplatz - und damit einesder größten Revitalisierungs- und Optimierungsprojekte in derdeutschen Shoppingcenter-Landschaft der letzten Jahre. Mit derWiedereröffnung des Food Courts am 28. September und einemdreitägigen Event feiert das ALEXA nun den Abschluss des großenUmbaus und seine neuen Shoppingwelten. Die Revitalisierung des über56.000 Quadratmeter (GLA) großen Shoppingcenters umfasstzukunftsweisende Anpassungen in den Bereichen Sortiments-Cluster,Food Court und Mietermix. Für die gesamte Revitalisierung wurdenerhebliche Investitionssummen aufgewendet."Ziel der umfassenden Modernisierung ist es, die Position desALEXA als internationaler Branchen-Pionier und seinen Ruf alsPlace-To-Be für Berliner und Berlin-Besucher weiter zu stärken",sagte Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. "Mit jährlich etwa 16Millionen Besuchern betreiben wir eines der erfolgreichstenShoppingcenter Deutschlands und setzen immer wieder positive Zeichenfür den stationären Einzelhandel. Die Revitalisierung wird dieErfolgsgeschichte des ALEXA für die nächsten zehn Jahrefortschreiben."Vier neue Sortiments-Cluster sorgen für optimales EinkaufserlebnisVier neue Sortiments-Bereiche sollen im ALEXA mehr Orientierungund Farbe in das Shopping-Erlebnis bringen. Im Rahmen derRevitalisierung wurden die Themenwelten Fashion à la Carte, SportsZone, Decoration & More und Food Court in Clustern gebündelt undkonsequent ausgebaut. Dafür haben insgesamt rund 110 Geschäfte ihrLadenlokal modernisiert oder sind innerhalb des Centers umgezogen.Kunden nehmen diese Ansammlung thematisch zueinander passender Storesals wesentlich größere Angebotsvielfalt und höhere Warenkompetenzwahr und finden schnell, wonach sie suchen. Dank eines neuen Design-und Beleuchtungskonzepts werden Kundenströme optimal gelenkt. Sofinden Besucher im bordeauxfarben gehaltenen Bereich Fashion à laCarte hochwertige und anspruchsvolle Mode. Im Cluster Sports Zone,mit der Grundfarbe Türkis und einem dynamischen Lichtdesign, könnensich Sportliebhaber bestens mit Fitnesskleidung und Outdoor-Equipmentausstatten. Im orangefarbenen Cluster Decoration & More gibt es vonWohnaccessoires bis zu Geschenkartikeln alles, was das Leben schönermacht. Der durch die Farbe Grün gekennzeichnete Food Court bietetinternationale Küche und kulinarische Highlights. Durch dieentschlossene Umsetzung des Cluster-Konzepts sollen Kundenfrequenzund Umsatzzahlen weiter gesteigert werden.Modernisierter und vergrößerter Food Court als neuesGastro-HighlightBesucher wünschen sich bei ihrem Shoppingausflug immer öfteraufregende und ungewöhnliche kulinarische Angebote. GastronomischeAngebote prägen das gesamte Shoppingerlebnis elementar undHandelsexperten sagen für die Zukunft einen weiteren deutlichenBedeutungszuwachs für spannende Formate voraus. So ist der Food Courtim ALEXA ein anziehungsstarker Mittelpunkt des Centers geworden - einErlebnisort, an dem sich Besucher mit Freunden treffen und sich anvielen unterschiedlichen Länderküchen sowie kreativenGastro-Konzepten erfreuen. Dazu wurde er aufwändig modernisiert,vergrößert und den gewachsenen Bedürfnissen der Kunden angepasst. DieMietfläche des Food Courts ist auf 1.300 Quadratmeter gewachsen undumfasst auch neue Gastro-Einheiten. Zusätzlich wuchs der großeAufenthaltsbereich zum Speisen um 220 Sitzplätze von ursprünglich 500auf nun insgesamt 720 Sitze. Der neue Food Court lädt nun mit 19Restaurants zum Speisen und Verweilen ein. Das Angebot wird durchneun angesagte Konzepte erweitert, wie etwa die hawaiianischenPoke-Bowls des neuen Restaurants Poke Container oder diefernöstlichen Köstlichkeiten des Mieters Saigon Tapas. Weitere neueMieter im Food Court sind Big Bite Burger, Manju - Your IndianExpress, Schnitzels, Sushi Point, Barachel Café, Sirin Döner undBocadillo's Mexican Grill.Vermietungsoffensive: 20 neue Mieter für einzigartigen Retail-MixDer einzigartige Mietermix des ALEXA sorgt seit der Eröffnung fürein spannendes Einkaufserlebnis und wirkt als Besuchermagnet. Alswichtiger Teil des Revitalisierungsprojektes hat die großeVermietungsoffensive dem Center ab August letzten Jahres 19 neueShops beschert. Ein weiterer Shop wird bald eröffnen. Die vielenStore-Eröffnungen von jungen Marken - darunter Onygo, Def Shop,Yargici, O Bag und demnächst Bershka - machen das Angebot des ALEXAim Bereich Young Fashion zu einem der größten in Deutschland. Zu denNeueröffnungen im Center zählen außerdem Intimissimi, BioTechUSA,Geco, Ecco, Lindner Esskultur, Søstrene Grene, Blue Tomato, Snipes,Miniso, Wellensteyn, Marc O'Polo, Kusmi Tea, Eat Berlin und Tezenis.Innovative Store-Konzepte für das Shoppingcenter der ZukunftAls richtungsweisendes Shoppingcenter setzt das ALEXA verstärktauf innovative und kreative Handelskonzepte, um seinen Besuchern auchweiterhin attraktive Shoppingerlebnisse zu bieten und neueZielgruppen zu erschließen. So hat seit Mitte September dieOnline-Modemarke Lesara im ALEXA ihren ersten stationären Storeeröffnet. Hier können die Besucher für Modefavoriten voten und diebeliebtesten Kleidungsstücke nur wenig später shoppen. Lesara warGewinner des Wettbewerbs "First Store by Alexa Vol. II". Für denWettbewerb haben die Eigentümer des Centers den renommiertenImmobilien-Marketing-Award 2017 erhalten. Außerdem hat derSportartikler Intersport sein Future-Store Konzept im ALEXA auf 1.300Quadratmetern umgesetzt. Displays, Touchscreens, digitaleUmkleidekabinen und der Einsatz von Virtual Reality-Technik,Hologrammen und Magic Mirrors zeigen die ganze Bandbreite auch andigitalen Einkaufserlebnissen für den Kunden. In der mit über 2.500Quadratmetern größten Zara-Filiale Berlins können Kundendeutschlandweit erstmalig bei der Modekette an Self-Check-OutSystemen bezahlen. Der Shop zählt zu den größten, modernsten undneusten Zara-Läden in Deutschland.Das ALEXA setzt auch weiter auf viele Events und Auftritte vonbeliebten Stars als Mittel der Kundenbindung und Frequenzsteigerung.Besuchern soll ein Einkaufserlebnis geboten werden, das in Erinnerungbleibt. In den letzten Jahren waren besondere Show-Acts etwa Rihanna,die Backstreet Boys, Helene Fischer, 50 Cent, David Beckham, Marteriaoder Die Lochis.Über ALEXASeit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA amAlexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 19 Restaurantsim Food Court und 18 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischenZentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- undFreizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz inBerlin-Mitte. Von montags bis samstags bietet das ALEXA seinenBesuchern von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr eine Vielzahl an Shopping- undFreizeitmöglichkeiten. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) aus Portugal. Mehr über uns erfahren Sie unter www.alexacentre.com oder bei Facebook www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter.