ALD enthüllt auf InterTabac Dortmund 2019 neuartigen Verdampfer mit Desinfektionsfunktion

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ALD GROUP LIMITED, einWeltmarktführer im Bereich Zerstäubungstechnik, wird auf der 41.InterTabac, die Weltleitmesse für die Tabakindustrie, die vom 20.-22.September 2019 in Dortmund (Deutschland) stattfindet, seinen ersteneigenentwickelten Verdampfer mit Desinfektionsfunktion präsentieren.ALD hat sich der Entwicklung neuartiger und hochwertiger Produkteverschrieben und leistet Innovationsarbeit bei derZerstäubungstechnik, damit sich die Verdampferbranche gesund undnachhaltig weiterentwickeln kann. Die internationale Werbetour vonSILMO(TM) und MICROFEEL(TM) in der ersten Jahreshälfte fand beiglobalen Verbrauchern viel Anklang. Bei dieser Messe in Deutschlandwird ALD seinen ersten eigenentwickelten Verdampfer mitDesinfektionsfunktion vorstellen.Der wiederholte Kontakt des Mundstücks beim Dampfen kann einNährboden für Bakterien sein. Die meisten Verdampfer am Markt müssenkompliziert gereinigt und desinfiziert werden. Aus diesem Grund hatALD den ersten Verdampfer mit Desinfektions- und Reinigungsfunktionentwickelt. Per Knopfdruck werden Bakterien mit einemUltraviolettlicht abgetötet, ein kompliziertes Zerlegen ist nichterforderlich. Die Desinfektionsfunktion dieses Verdampfers basiertauf einer Sterilisationstechnik mit ultraviolettem Licht. DieUV-Lampe ist in das tragbare Pod-System integriert und kann dieBakterien am Mundstück des Zerstäubers effektiv abtöten. Angesichtsweltweiter Bedenken hinsichtlich der Sicherheit vonVerdampferprodukten wird erwartet, dass diese Neuheit bei Industrieund Verbrauchern auf großes Interesse stößt.Informationen zu ALD Group LimitedALD ist ein führendes Hightech-Unternehmen, das auf Forschung undAnwendungen im Bereich elektronische Zerstäubung spezialisiert ist.Zum Kerngeschäft von ALD gehören ENDS (elektronischeNikotinabgabesysteme), IMV (medizinische Inhalationszerstäuber) undHnB (Tabakerhitzer). Mit erstklassigem technischem Support und hoherProduktionskapazität hat ALD solide strategische Partnerschaften mitzahlreichen international bekannten Marken und multinationalenTabakriesen etabliert, darunter British American Tobacco, RenaultTobacco, ITC, Canopy Growth, iKrusher und STIIIZY.Informationen zu InterTabac:InterTabac ist die Weltleitmesse für Tabakwaren undRaucherbedarfsartikel - der ultimative Branchentreffpunkt fürEinkäufer der internationalen Tabakindustrie. Die Messe findet seit1978 jedes Jahr in Dortmund (Deutschland) statt. Mit einerAusstellungsfläche von mehr als 40.000 Quadratmetern stellt dieInterTabac 2019 mit mehr als 600 Aussteller aus 54 Ländern einenneuen Rekord auf. Als führende Branchenveranstaltung ist die ALD dieideale Plattform für eine neue Generation kreativerZerstäuberprodukte.MarketingTel.: +86-755-2927-1296E-Mail: marketing@aldgroup.comwww.aldcigarette.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/997464/Vaporizer_Disinfection_Cleaning_Functions.jpgOriginal-Content von: ALD Group Limited, übermittelt durch news aktuell