ALD Group Limited führt neues Vaping-Produkt Silmo 3.0 ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ALD Group Limited (ALD) hatim Kexing Science Park in Shenzhen offiziell "Silmo 3.0" vorgestellt,ihre Heizspirale der nächsten Generation.Silmo 3.0 ist speziell für Vaping-Geräte mit geringem Strombedarfausgelegt. "Es produziert nicht nur den besten Geschmack aussämtlichen E-Liquids und CBD-Ölen, sondern bietet vom ersten Zug andie beste Vaping-Performance", sagte Terry Long, Chief Engineer vonALD.Silmo 3.0 ist das erste Produkt, das von SILMO(TM) auf den Marktgebracht wird. Es ist das Ergebnis umfassender Forschung undEntwicklung an Silmo 1.0 und Silmo 2.0, die reine Laborversionenblieben. Tatsächlich begannen Forschung und Entwicklung der Technikvon SILMO(TM) bereits im Juni 2017. "Wir waren nicht bereit, es aufden Markt zu bringen, bevor es perfekt ist", sagte Robinson Deng,Chief Marketing Officer von ALD. "Jetzt beginnt eine neue Ära desVaping."Silmo 3.0 verfügt über eine ausgereifte modulare Konstruktion undist das erste Produkt mit vollständig automatisierter Herstellung derHeizspirale. Dies verbessert Konsistenz und Stabilität deutlich undbegegnet einem technischen Engpass der Branche.Informationen zu SILMO(TM)SILMO(TM) ist eine Technikmarke im Besitz der ALD GROUP LIMITED.Durch Einführung modernster Zellkeramik und des Dickschichtdrucks mitMetall in der Vaping-Branche erfüllt man die Zielsetzung, dieEntwicklung der Branche nachhaltig anzuführen. www.silmotech.comInformationen zu ALDDie ALD Group Limited wurde 2009 gegründet und hat ihren Hauptsitzin Shenzhen. Sie ist ein führendes Hightech-Unternehmen, das sich aufForschung und Anwendung im Bereich elektronischer Vernebelungspezialisiert. ALD ist in den Bereichen ENDS (Electronic NicotineDelivery Systems), IMV (Inhaled Medical Vaporizer) und HnB(Heat-Not-Burn-Gerät) tätig. www.aldgroup.comTel.: +86-755-2927-1296E-Mail: marketing@aldgroup.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/843388/Heating_Coil_Silmo.jpgPressekontakt:Jerry+86-755-2927-1296marketing@aldgroup.comOriginal-Content von: ALD Group Limited, übermittelt durch news aktuell