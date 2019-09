ALDI verzichtet auf Mikroplastik (FOTO)

Essen/ Mülheim (ots) -- Discounter kennzeichnen mikroplastikfreie Produkte- Alle Babypflegeprodukte frei von Mikroplastik und flüssigenKunststoffen- Bereits 60 Prozent der Kosmetikartikel ohne MikroplastikALDI Nord und ALDI SÜD kennzeichnen zukünftig ihre Produkte, diefrei von Mikroplastik sind. Schon seit 2014 befreien ALDI Nord undALDI SÜD ihre Kosmetik- und Pflegeprodukte sowie Wasch- undReinigungsmittel schrittweise von den kleinen Plastikteilchen.Bereits jetzt enthalten rund 180 Produkte weder festes Mikroplastiknoch flüssige synthetische Kunststoffe, die nicht biologisch abbaubarsind. Bis 2022 sollen diese auch in allen Kosmetikprodukten durchumweltfreundliche Alternativen ersetzt werden.Als Mikroplastik werden Plastikpartikel bezeichnet, die fünfMillimeter und kleiner sind. In Pflegeartikeln dienen die festenPlastikteilchen unter anderem als Peeling. Forscher habenMikroplastik im Wasser, auf Feldern und in der Luft nachgewiesen.Kosmetika und Waschmittel seien zwar nur für gut ein Prozent desMikroplastiks verantwortlich*, das in unsere Umwelt gelangt, dochauch hier nimmt ALDI seine Verantwortung ernst. "Wo immer möglich,verzichten wir in unseren Produkten nicht nur auf festesMikroplastik, sondern vermeiden auch den Einsatz von flüssigensynthetischen Kunststoffen, die nicht biologisch abbaubar sind", soKristina Bell, Group Buying Director bei ALDI SÜD, verantwortlich fürQualitätswesen & Corporate Responsibility.Neue Kennzeichnung schafft Transparenz"Mit der Kennzeichnung machen wir unser langjähriges Engagement inder Vermeidung von Mikroplastik transparent und geben unserenKundinnen und Kunden eine zusätzliche Orientierung," erklärt RaykMende, Geschäftsführer Corporate Responsibility & Quality Assurancebei ALDI Nord. Schon jetzt kommen alle Babypflegeprodukte, wiePflegeöl, Wundschutzcreme oder Waschlotion, ganz ohneKunststoff-Mikropartikel aus. Die Naturkosmetik für Babys und Kindervon ALDI Nord und ALDI SÜD ist zertifiziert und enthält grundsätzlichkein Mikroplastik. Zudem setzen die Discounter in den Rezepturen vonrund 60 Prozent der Kosmetika Alternativen ein. Auch in Zukunft sollder Anteil an mikroplastikfreien Artikeln ausgeweitet werden. Diesist überall dort möglich, wo die Produktleistung durch den Verzichtauf flüssige synthetische Kunststoffe nicht beeinträchtigt wird.Im Rahmen ihrer Verpackungsmission setzen sich die Discounterdafür ein, dass weniger Plastik in Gewässer und die Umwelt gelangt.Durch den Zerfall und die Verwitterung von Kunststoffabfall entstehtsogenanntes sekundäres Mikroplastik. Auch deswegen reduzieren ALDINord und ALDI SÜD das Verpackungsmaterial ihrer Eigenmarken bis 2025um 30 Prozent. Weitere Informationen zu konkreten Zielen undMaßnahmen, um Verpackungsabfall zu vermeiden, finden Sie unter:verpackungsmission.aldi.de. Die ALDI Wasserschutzpolitik finden Sieunter den folgenden Links: ALDI SÜD Wasserschutzpolitik/ALDI NordWasserschutzpolitikAuf unserem Unternehmensblog erhalten Sie weitereHintergrund-Informationen zum Thema Mikroplastik.*Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und EnergietechnikUMSICHT, 2018Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell