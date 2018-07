ALDI veröffentlicht zweiten Nachhaltigkeitsbericht (FOTO)

Essen / Mülheim (ots) -Welche Fortschritte haben ALDI Nord und ALDI SÜD beim ThemaNachhaltigkeit gemacht? Was sind die Herausforderungen? Wie geht esweiter? Antworten auf zahlreiche Fragen von Stakeholdern geben diejeweils eigenen Nachhaltigkeitsberichte der Discounter. ALDI Nord undALDI SÜD informieren über ihr internationales Engagement fürNachhaltigkeit im Kerngeschäft sowie entlang der gesamtenWertschöpfungskette. Die zweiten internationalen Berichte derUnternehmensgruppen sind auf Grundlage der GRI SustainabilityReporting Standards (Global Reporting Initiative) entstanden undbeziehen sich auf das Geschäftsjahr 2017. Den erstenNachhaltigkeitsbericht veröffentlichten die Unternehmensgruppen 2016.ALDI Nord und ALDI SÜD geben einen umfänglichen Einblick in bisherErreichtes sowie die nachhaltige Entwicklung der Zukunft in denjeweiligen Handlungsfeldern. "Nachhaltigkeit ist bei ALDI langfristigangelegt. Das wollen wir auch mit unserem zweitenNachhaltigkeitsbericht zeigen und transparent über unsere Aktivitäteninformieren. Konkret bedeutet das für uns, sozial und ökologischverantwortungsbewusst zu handeln und auf nachhaltigere Produkte zusetzen", sagt Rayk Mende, Geschäftsführer Corporate Responsibilityder Unternehmensgruppe ALDI Nord.Im engen und regelmäßigen Austausch mit relevantenAnspruchsgruppen, wie Lieferanten und NGOs, suchen ALDI Nord und ALDISÜD nach nachhaltigen Lösungen, um Verantwortung zu übernehmen. Dassdie Discounter mit ihrem Engagement richtig liegen, zeigt auch dieNominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019 sowie dieAuszeichnung mit dem ersten Platz beim Fairtrade Award 2018. "Wirfreuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern bereits wichtigeSchritte gemacht haben. Auf den erreichten Fortschritten möchten wiruns aber natürlich nicht ausruhen. Wir sehen die Meilensteinevielmehr als Ansporn dafür, uns weiter für die nachhaltigereGestaltung der Einzelhandelslandschaft einzusetzen", betont PhilippSkorning, Group Buying Director, verantwortlich für Qualitätswesen &Corporate Responsibility bei ALDI SÜD.In folgenden Nachhaltigkeitsbereichen engagieren sich ALDI Nordund ALDI SÜD (Auszug):- Ausbau Anteil nachhaltiger erzeugter ProdukteWachsender Anteil an Bio-Artikeln: Laut GfK war ALDI 2017Bio-Marktführer in Deutschland.Im Jahr 2018 setzen die Unternehmen ihren Fokus jetzt noch stärkerauf Bio-Erzeugnisse und nehmen in verschiedenen Warengruppen über 60zusätzliche Artikel in diversen Sorten auf. Mit den ökologischerzeugten Produkten ist der komplette Wocheneinkauf in Bio-Qualitätimmer möglich und das zu einem Preis, der für jedermann erschwinglichist.- Stärkung TierwohlUnter dem Dach der eigenen Tierwohlmarke "Fair & Gut", bieten ALDINord und ALDI SÜD in ausgewählten FilialenGeflügelfrischfleischprodukte aus verbesserter Tierhaltung an. Fürnoch mehr Tierwohl und eine größere Auswahl für die Kunden werdenkünftig noch weitere Produkte unter der neuen Marke "Fair & Gut"verkauft. Die Aufnahme weiterer Artikel ins Sortiment erfolgtschrittweise.- Mehrweg statt EinwegSeit dem Herbst 2017 ersetzt ALDI sämtliche Einwegtüten durchlanglebigere Mehrweg-Tragetaschen. Die letzte Einwegtüte wirdvoraussichtlich Ende 2018 über den Tisch gehen.Nachhaltigkeit ist bei ALDI ein ZukunftsthemaZusammen mit dem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht ALDI Nordeine Klimaschutzpolitik mit dem Ziel, bis 2021 dieTreibhausgasemissionen um 40 Prozent gegenüber 2015 zu senken. ZurErreichung des Klimaziels wurden zahlreiche Maßnahmen imFilialbetrieb sowie in der Logistik identifiziert. Die langfristigausgerichtete Klimastrategie umfasst beispielsweise den Ausbau vonFotovoltaikanlagen sowie den Einsatz von LED-Beleuchtung undinnovativer Kältetechnik. ALDI SÜD wird einen weiteren Schwerpunktauf den Bereich gesunde Ernährung legen. Seit 2014 hat der Discounterbei mehr als 300 Produktsorten den Zucker- oder Salzgehalt reduziert.Gemeinsam engagieren sich die Discounter unter anderem für diedauerhafte Implementierung von sozialen und ökologischen Standards.So sind die Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD als ersteDiscounter dem United Nations Global Compact (UNGC) beigetreten. Seit2017 bewerten die Unternehmen ihre Textil-Lieferanten anhand vonökologischen und sozialen Kriterien. Diese Bewertung hat direktenEinfluss auf die Berücksichtigung der Lieferanten im Einkauf.Die Nachhaltigkeitsberichte der jeweiligen Unternehmensgruppe sindhier abrufbar:- ALDI Nord:https://www.cr-aldinord.com/2017/nachhaltigkeitsbericht/. DieKlimaschutzpolitik von ALDI Nord ist unter nachfolgendem Linkabrufbar: aldi-nord.de/klima- ALDI SÜD: https://cr.aldisouthgroup.com/de/cr-2017. Unterfolgendem Link ist ebenfalls eine neue CR-Broschüre abrufbar:aldi-sued.de/cr-broschüre. Diese informiert über dasNachhaltigkeits-Engagement von ALDI SÜD in Deutschland undflankiert damit den Internationalen Bericht.