ALDI veröffentlicht Holz-Einkaufspolitik

Essen / Mülheim a.d.R. (ots) - Die Unternehmensgruppen ALDI Nordund ALDI SÜD starten das neue Jahr mit einem gemeinsamen Ansatz: Miteiner abgestimmten Holz-Einkaufspolitik wollen die beiden DiscounterNachhaltigkeit im Bereich Holzwirtschaft und Verpackungen weitervorantreiben. Ziel ist es, für alle Holz- und holzbasierten Produktezukünftig ausschließlich Rohstoffe aus nachhaltig zertifiziertemAnbau bzw. recycelte Materialien zu verwenden.Von Taschentüchern über Bürobedarf bis hin zu Möbeln undDekorationsartikeln: ALDI handelt zahlreiche Produkte, die aus Holzgefertigt oder holzbasiert sind. Jetzt haben sich die Discounter inForm einer Einkaufspolitik dazu verpflichtet, ihr Angebot vollständigauf recycelte und/oder nachhaltig zertifizierte Materialienumzustellen. Dies gilt auch für sämtliche Verpackungen. Dort womöglich setzen sich die Unternehmensgruppen dabei für den Einsatz vonRecyclingmaterialien ein."Wir wollen langfristig einen Beitrag dazu leisten, dieschützenswerte Ressource Wald zu erhalten", sagt Rayk Mende,Geschäftsführer Corporate Responsibility bei ALDI Nord. Vor allem derSchutz tropischer Wälder nimmt hierbei einen besonderen Stellenwertein. "Verantwortung beginnt für uns am Anfang derWertschöpfungskette. Daher gilt die internationaleHolz-Einkaufspolitik als verbindlicher Handlungsrahmen, für uns undunsere Geschäftspartner.""Es ist uns sehr wichtig, gemeinsam mit Lieferanten und Akteurender Holz-Lieferkette für eine nachhaltige Waldwirtschaft wie aucheine nachhaltige Weiterverarbeitung der Rohstoffe zu sorgen", sagtDr. Julia Adou, Leiterin Corporate Responsibility bei ALDI SÜD. ImJahr 2014 hatte ALDI SÜD bereits eine erste Holz-Einkaufspolitikveröffentlicht. "Ein Großteil der von uns gehandelten Holz-Produkteist bereits nach anerkannten Standards zertifiziert", so Dr. JuliaAdou.Bis Ende 2020 soll die vollständige Umstellung auf nachhaltigzertifizierte und/oder recycelte Materialien erfolgt sein. Dazu zähltbeispielweise auch der Verzicht auf Druckfarben mit demRezepturbestandteil Mineralöl sowie die Förderung des Einsatzes derumweltschonenden Bleichmethode TCF. Alle in der Einkaufspolitikfestgehaltenen Ziele und Maßnahmen gelten zudem für die Beschaffunginterner Büromaterialien und Arbeitsmittel. Denn auch innerhalb desUnternehmens will ALDI mit diesem Ansatz ein kleines Zeichen mitgroßer Wirkung setzen.Die Holz-Einkaufspolitiken der jeweiligen Unternehmensgruppe sindhier abrufbar:Holz-Einkaufspolitik von ALDI Nord:www.aldi-nord.de/holz-einkaufspolitikHolz-Einkaufspolitik von ALDI SÜD:www.aldi-sued.de/holz-einkaufspolitikPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell