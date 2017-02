ALDI veröffentlicht Detox-Fortschrittsbericht für die Textil- und Schuhproduktion

Essen / Mülheim a.d.R. (ots) - Die Unternehmensgruppen ALDI Nordund ALDI SÜD setzen auf Transparenz. Jetzt haben dieDiscountunternehmen einen gemeinsamen Detox-Fortschrittsberichtveröffentlicht und geben umfassende Einblicke in die Entwicklung hinzu einer verantwortungsbewussten und umweltverträglichen Textil- undSchuhproduktion.Die Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD unterstützen seit2015 die von Greenpeace ins Leben gerufene Detox-Kampagne. Ziel istes, die Belastung von Mensch und Umwelt in den Produktionsländerndurch chemieintensive Produktionsprozesse in der Textil- undSchuhindustrie zu reduzieren."Mit dem Detox-Fortschrittsbericht möchten wir interessiertenAnspruchsgruppen offen und transparent darlegen, wie wir uns für einenachhaltigere Textil- und Schuhproduktion einsetzen. Wir arbeitengemeinsam mit unseren Geschäftspartnern, NGOs, Brancheninitiativen,der chemischen Industrie und der Wissenschaft mit Hochdruck daran,die Umwelt-Auswirkungen in der textilen Lieferkette, in dem für unsbeeinflussbaren Bereich, zu minimieren. Dies hat nicht zuletzt derinternationale ALDI Detox-Gipfel im November 2016 in Shanghaigezeigt, bei dem wir relevante Akteure zusammengebracht haben", sagtRayk Mende, Geschäftsführer Corporate Responsibility bei ALDI Nord.Sven van den Boomen, Geschäftsführer Corporate ResponsibilityInternational bei ALDI SÜD, ergänzt: "Unser langfristiges Ziel istes, dass nachhaltigere Produktionsmethoden zur Selbstverständlichkeitwerden. Wir arbeiten daher mit zahlreichen Lieferkettenakteurenintensiv daran, diesen Anspruch umzusetzen. Die ersten Ergebnisseunserer Arbeit haben wir nun in einem Detox-Fortschrittsberichtzusammengefasst. Für uns ist der Bericht ein weiterer erreichterMeilenstein, der zeigt, dass wir den Zielen unseres Commitmentswieder ein Stück näher kommen".ALDI Detox-FortschrittsberichtDie ALDI Detox-2020-Strategie umfasst sechs Handlungsfelder. VomChemikalien-, Supply-Chain- und Datenmanagement über Trainings- undQualifizierungsmaßnahmen bis hin zu Stakeholder-Dialogen sowieFörderung des nachhaltigen Konsums gibt der ALDIDetox-Fortschrittsbericht einen umfassenden und detailliertenÜberblick. Ein zentrales Ziel ist es, bis spätestens 2020 in derTextil- und Schuhproduktion den Einsatz von elf Substanzgruppen wiezum Beispiel Chlorbenzole auszuschließen. In 2017 streben wir an,gänzlich auf den Einsatz von PFCs und APEOs zu verzichten. ALDI istdabei auf einem guten Weg: Im Jahr 2016 konnten zum Beispiel 78Prozent der zur Herstellung von Produkten für ALDI vorgesehenenProduktionsstätten nachweisen, dass keine PFCs im Abwasser oderSchlamm vorhanden waren.Der vollständige Detox-Fortschrittsbericht der UnternehmensgruppenALDI Nord und ALDI SÜD ist unterwww.aldi-nord.de/oekologische-produktionsstandards.html und unterwww.aldi.in/detox abrufbar.ALDI tritt internationaler Handelsinitiative BEPI beiDie Lieferkette nachhaltiger zu gestalten, ist ein erklärtes Zielder Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD. Beide Discounter sinddaher der Business Environmental Performance Initiative (BEPI)beigetreten. Die BEPI ist eine Initiative der Foreign TradeAssociation (FTA), dem führenden Wirtschaftsverband des europäischenund internationalen Handels. Ziel der BEPI ist es, den Umweltschutzin Lieferketten, unter anderem bei chemieintensivenProduktionsprozessen in den Produktionsländern voranzutreiben. DieInitiative bietet ihren Mitgliedern neben einem regelmäßigeninternationalen Austausch eine Vielzahl an Modulen und Trainings an,um beispielsweise Fachwissen bei Herstellern und Lieferantenaufzubauen und so langfristig das gesamte Chemikalienmanagementbranchenübergreifend zu verbessern. Weitere Informationen zur BEPIfinden Sie unter www.bepi-intl.org.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord,Serra Schlesinger,E-Mail: presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD,Kirsten Geß,E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell