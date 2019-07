ALDI und Plastic Bank: Kooperation erfolgreich gestartet

Essen/Mülheim (ots) -- In vier Monaten mehr als 40 Tonnen Plastik gesammelt- ALDI verkauft Pro Nature-Reinigungsmittel der Marken Biff, Prilund Sidolin- Produktverpackungen komplett aus Altplastik - 25 Prozent sindSocial Plastic®Erst vor wenigen Monaten haben ALDI Nord und ALDI SÜD gemeinsammit dem Sozialunternehmen Plastic Bank eine Sammelstelle fürPlastikmüll auf den Philippinen eröffnet. Die Partner sehen ersteErfolge: Bereits mehr als 40 Tonnen Kunststoff sind dort abgegebenworden. Damit lassen sich mehr als 14.000 gelbe Säcke füllen."Wir freuen uns sehr, dass die Sammelstelle von der lokalenBevölkerung so gut angenommen wird. Durch unsere Kooperation mit ALDIwerden Tausende von Kilogramm Kunststoff aus Straßen, Flüssen undStränden an der Manila Bay entfernt", so Dyan Aimee Rodriguez,Development Manager bei Plastic Bank. Gemeinsam mit demSozialunternehmen hat sich ALDI das Ziel gesetzt, Armut zu reduzierenund gleichzeitig zu verhindern, dass Plastikabfall in Gewässergelangt. Auf den Philippinen gibt es keine ausreichendeEntsorgungsinfrastruktur. Daher kann die lokale Bevölkerung dortgesammeltes Plastik in Sammelzentren gegen Geld oder Sachleistungeneintauschen. "Durch die Partnerschaft mit Plastic Bank verleihen wirKunststoff einen Wert und unterstützen gleichzeitig die lokaleBevölkerung", so Rayk Mende, Geschäftsführer Corporate Responsibility& Quality Assurance bei ALDI Nord. "Wir haben uns gemeinsam mitPlastic Bank viel vorgenommen und erwarten, dass über dieSammelstelle in den kommenden zwei Jahren bis zu 200 Tonnen SocialPlastic® entstehen", ergänzt Kristina Bell, Group Buying DirectorQuality Assurance & Corporate Responsibility bei ALDI SÜD.Gemeinsam gegen Plastikabfall: Pro Nature Produkte bei ALDIerhältlichAuch Henkel ist seit 2017 Kooperationspartner von Plastic Bank undhat gemeinsam mit dem Sozialunternehmen drei Sammelstellen auf Haitierrichtet. Ab dem 25. Juli bietet ALDI SÜD Reinigungsmittel aus derPro Nature Serie in der Aktion an. Die Artikel sind in den ALDI NordFilialen während der "Fairen Woche" im September erhältlich. Dazugehören unter anderem die Marken Biff, Pril und Sidolin. Die Flaschendieser Produkte bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik -davon sind 25 Prozent Social Plastic®, das aus den Sammelstellen vonPlastic Bank stammt.Einen Einblick in die Partnerschaft von ALDI und Plastic Bankerhalten Sie im Video auf unserem Unternehmensblog:https://blog.aldi-sued.de/social-plastic/Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell