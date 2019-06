ALDI schafft kostenlose Obst- und Gemüsebeutel ab (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -Die letzte Einweg-Tragetasche aus Plastik ging bei ALDI Nord undALDI SÜD bereits Ende 2018 über das Kassenband. Jetzt gehen dieDiscounter einen weiteren Schritt und schaffen als Branchenvorreiterauch den konventionellen Plastikbeutel, den sogenannten Knotenbeutel,für Obst und Gemüse ab. In allen Filialen der beiden Discounter sindab Sommer 2019 Knotenbeutel aus nachwachsenden Rohstoffen für einenCent erhältlich. Zudem bieten die Unternehmensgruppen ab Herbst 2019wiederverwendbare Mehrwegnetze an.Gemeinsam mit anderen Händlern hatten sich ALDI Nord und ALDI SÜDvor rund drei Jahren dazu entschlossen, Einweg-Plastiktaschen nurnoch kostenpflichtig anzubieten. Seit der Selbstverpflichtung desHandels ist der Verbrauch der Tragetaschen aus Kunststoff um zweiDrittel zurückgegangen. Die Deutschen nahmen in 2018 pro Kopfdurchschnittlich nicht mehr als 24 Plastiktaschen mit nach Hause."Die Zahlen bestätigen, dass die Bepreisung der PlastiktaschenVerbraucher sichtlich zum Umdenken bewegt hat. Ein ähnliches Prinzipverfolgen wir mit dem symbolischen Cent für unsere Einwegtüten imObst- und Gemüsebereich", so Kristina Bell, Group Buying DirectorQuality Assurance & Corporate Responsibility. "Wir würden uns freuen,wenn andere Händler mitziehen. Denn nur durch eine branchenweiteLösung können wir bei der Reduzierung der Plastiktüte einen großenSchritt nach vorne machen".Mehrwegnetze für den umweltfreundlicheren TransportALDI Kunden erhalten die Möglichkeit, sich bewusst für dieMehrweg-Alternative zu entscheiden und damit ihren Plastikverbrauchzu reduzieren. Im vergangenen Jahr haben Verbraucher in Deutschlandrund drei Milliarden Einwegbeutel verbraucht. "Wenn Kunden künftigstattdessen zu unserem Mehrwegnetz greifen, lohnt sich das für dieUmwelt", Rayk Mende, Geschäftsführer Corporate Responsibility &Quality Assurance bei ALDI Nord. Das waschbare Netz ist besondersstrapazierbar und bietet genügend Platz für den Transport von vielenObst- und Gemüseartikeln. Die Kunden können zudem Mehrwegnetzeanderer Anbieter für ihren Einkauf nutzen. Die wiederverwendbarenMehrwegnetze sind ab Herbst 2019 in allen Filialen bei ALDI Nord undALDI SÜD zu finden.Einwegtüten aus nachwachsenden RohstoffenWer als Kunde im Obst- und Gemüsebereich dennoch nicht aufEinwegbeutel verzichten möchte, kann ab Sommer 2019 bei ALDI Nord undALDI SÜD auf eine umweltfreundlichere Alternative zurückgreifen: Dieneuen Obst- und Gemüsebeutel bestehen aus einem nachwachsendenRohstoff. Dieser fällt bei der Zuckerrohrproduktion an. "Im Rahmenunserer Verpackungsmission suchen wir kontinuierlich nach geeignetenumweltfreundlicheren Lösungen. Die biobasierte Variante wird, wieüblicher Kunststoff, über die gelbe Tonne entsorgt und kann somitauch wieder recycelt werden. Der Vorteil des Beutels ist, dass beider Herstellung kein Erdöl verwendet wird", erklärt Rayk Mende.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell