ALDI schafft das Kükentöten ab (FOTO)

ALDI Nord und ALDI SÜD wollen das Töten vonmännlichen Küken in der Schaleneier-Produktion beenden. Möglich machen das unteranderem technische Verfahren, die das Geschlecht in den ersten Bruttagen im Eibestimmen. Eier, aus denen männliche Küken entstehen würden, werden dann nichtmehr ausgebrütet. Die Discounter setzen sich zum Ziel, bis 2022 deutschlandweitdie gesamten Lieferketten für ihre Boden-, Freiland- und Bio-Eier umzustellen.Pro Jahr werden allein in Deutschland rund 45 Millionen männliche Küken in derLegehennenzucht getötet. Denn die männlichen Tiere legen keine Eier und setzenbei der Mast zu wenig Fleisch an. Diese Vorgehensweise steht seit vielen Jahrenin der Kritik. Entsprechend suchen Politik, Handel und Geflügelwirtschaft nachAlternativen. ALDI Nord und ALDI SÜD haben sich nun für eine konsequenteAnwendung neuer Methoden entschieden. "Wir sind die ersten Händler, die dasKükentöten in der Breite abschaffen. Mit unserem Vorstoß möchten wir diesemverständlicher Weise oft kritisierten Vorgehen ein Ende setzen", so SimonGelzer, Managing Director Corporate Buying bei ALDI SÜD.ALDI Nord und ALDI SÜD unterstützen Suche nach neuen LösungenDie Discounter möchten auch ihre Lieferanten und die Forschung ermutigen, nachneuen Lösungen zu suchen und innovative Technologien auf den Markt zu bringen,damit entlang der ALDI Lieferketten keine Küken mehr für die Produktion vonSchaleneiern getötet werden müssen. "Neue Technologien bedeuten zu Beginn ersteinmal Investitionen. Es braucht Händler, die bereit sind, diese Mehrkosten fürdas Tierwohl auf sich zu nehmen und den Produzenten die Eier 'ohne Kükentöten'auch abzukaufen. Dieses Versprechen geben wir unseren Partnern", so TobiasHeinbockel, Managing Director Category Management bei ALDI Nord.Discounter setzen auf innovative VerfahrenALDI Nord und ALDI SÜD unterstützen wirkungsvolle Ansätze, die es ermöglichen,das Geschlecht eines Kükens im Brutei frühzeitig zu bestimmen. Damit dieDiscounter ihr Vorhaben schnellstmöglich in die Breite tragen können, stehen sieim Austausch mit langjährigen Partnern und verschiedenen Verfahrensentwicklern,wie dem Biotech-Unternehmen PLANTON. Mit Hilfe des einzigartigen genanalytischenVerfahrens von PLANTON kann durch ein winziges Loch im Ei das Geschlecht amneunten Bruttag bestimmt werden. So müssen die männlichen Eier nicht erstausgebrütet werden. Aktuell arbeiten die Entwickler unter Hochdruck daran, diebereits praxistaugliche Technologie zur Serienreife weiterzuentwickeln, um dieseauch anderen Marktteilnehmern zur Verfügung stellen zu können.Ab Ende 2020 sollen ALDI Kunden die ersten Eier kaufen können, für derenProduktion die neue Methode zum Einsatz kommt. Zudem beziehen ALDI Nord und ALDISÜD einen Teil ihrer Eier aus dem "Bruderhahn-Projekt". Die Unternehmen bietenbereits seit 2017 in vielen Filialen "Henne & Hahn"-Eier aus Bodenhaltung an.Die sogenannten "Bruderhähne" stammen von Legehennen, deren männlicheGeschwister als Masthähne aufgezogen werden. Genau wie die Hennen erhalten sieBeschäftigungsmaterial und gentechnikfreies Futter.