"ALDI liefert": Ausgewählte Aktionsartikel bei ALDI online bestellen (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -- Nach ALDI SÜD ergänzt nun auch ALDI Nord das stationäre Angebotin den Filialen um ein exklusives Online-Sortiment.- "ALDI liefert" Artikel können nun auch direkt online bestelltund bezahlt werden.- Bei ALDI SÜD ist zusätzlich auch weiterhin das Bestellen undBezahlen der "ALDI liefert" Artikel in den Filialen möglich.Online bestellen, bezahlen und bequem nach Hause liefern lassen:Ab sofort ist das bei ALDI Nord und ALDI SÜD möglich. Denn aufaldi-liefert.de können Kunden ausgewählte Aktionsartikel derDiscounter online kaufen. Ziel von "ALDI liefert" ist es, Produkteanzubieten, die über das Angebot in den Filialen hinausgehen undsomit das stationäre Geschäft ideal ergänzen.Neu bei ALDI Nord: "ALDI liefert" mit Online-Bezahloption"Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden mit 'ALDI liefert' nunauch online erreichen können", sagt Mustafa Yazici, GeschäftsführerDigital bei ALDI Nord. "Damit möchten wir unseren Kunden neben einemausgewählten, attraktiven Sortiment auch die Möglichkeit der bequemenOnline-Bestellung und Anlieferung nach Hause anbieten." DerAngebotsfokus von "ALDI liefert" liegt auf Aktionsartikeln aus demNon-Food Bereich und soll sukzessive ausgebaut werden."ALDI liefert"-Artikel bei ALDI SÜD stationär und online bezahlenBei ALDI SÜD können Kunden bereits seit 2017 "ALDI liefert"Artikel in der Filiale bestellen. "'ALDI liefert' erfreut sich beiunseren Kunden großer Beliebtheit. Wir freuen uns daher, dass unsereKunden die Artikel nun auch online bestellen können. Damiterleichtern wir vielen Kunden den Einkauf und sprechen neueZielgruppen an", sagt Timo Simon, Director Digital Development beiALDI SÜD. Generell gilt wie auch in den Filialen von ALDI: Alle "ALDIliefert" Angebote gibt es nur solange der Vorrat reicht. Bestelltwerden können die Artikel auf der Website aldi-liefert.de. DieBezahlung erfolgt dort bequem und sicher mit PayPal oder Kreditkarte.Auch bei "ALDI liefert" können sich Kunden wie gewohnt auf den ALDIPreis verlassen.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell