ALDI führt zertifizierte Milch mit Tierschutzlabel ein (FOTO)

Essen, Mülheim a.d.R. (ots) -Die Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD bieten ausgewählteMilchprodukte mit dem anerkannten Tierschutzlabel "Für MehrTierschutz" an und bieten damit Kunden eine klare Orientierung.Die zertifizierten Trinkmilchprodukte der Unternehmensgruppen ALDINord und ALDI SÜD erfüllen je nach Region die Einstiegs- oderPremiumstufe des Labels und sind ab dem 4. September erhältlich. Mitder Einführung tragen ALDI und die Molkerei Gropper zur Verbesserungder Haltung von Milchkühen bei. Zu den Vorgaben des DeutschenTierschutzbundes (DTB), die gesetzliche Richtlinien weit übertreffen,gehören zum Beispiel ein Fressplatz und eine Liegebox für jede Kuhsowie mindestens eine Laufstallhaltung mit sechs Quadratmetern,jährliche Klauenpflege oder Beschäftigungsmaterial wie Bürsten. DieMolkerei Gropper versorgt ALDI SÜD und ALDI Nord für dieEinstiegsstufe des Tierschutzlabels mit Milch von etwa 70 Betrieben.Die Fütterung der Milchkühe erfolgt ausschließlich mit Futter ausAnbau ohne Gentechnik. Die Zusammenarbeit mit dem DTB markiert einenweiteren Meilenstein auf dem Weg, dauerhaft und in der Breite zu mehrTierwohl beizutragen."Einfach Regional": Zertifizierte Bayerische Bauernmilch bei ALDISÜDALDI SÜD bietet seinen Kunden ab 4. September drei verschiedeneMilchsorten, die mit der Einstiegs- und Premiumstufe desTierschutzlabels gekennzeichnet sind. In der Einstiegsstufe (1 Stern)wird "meine Bayerische Bauernmilch" als frische fettarme Milch undfrische Vollmilch in den Filialen aller bayerischenRegionalgesellschaften angeboten. Neben dem Label "Für MehrTierschutz" trägt sie erstmals die neue Bildmarke "Einfach Regional",die für die Regionalität einzelner Produkte bei ALDI SÜD steht.Einzelne, teilnehmende Landwirte sind auf den Verpackungenabgebildet."Wir legen in unserer Sortimentsgestaltung großen Wert aufNachhaltigkeit und setzen uns für bessere Haltungsbedingungen beiTieren ein. Ganz nach dem Prinzip der Einfachheit möchten wir, dassunsere Kunden bei uns einfach verantwortlich einkaufen können. Sobieten wir ihnen bei vielen Produkten die Möglichkeit, sich für einenachhaltige Alternative zu entscheiden", erklärt Philipp Skorning,verantwortlicher stellvertretender Geschäftsführer für Qualitätswesenund Corporate Responsibility bei ALDI SÜD.Bio-Vollmilch in der PremiumstufeDie Bio-Vollmilch 3,8% wird in der Premiumstufe desTierschutzlabels (2 Sterne) das Sortiment in den Filialen derRegionalgesellschaft Aichtal im Raum Stuttgart ergänzen. Diemilchgebenden Kühe in der Premiumstufe müssen Zugang zu einer Weidehaben und mit insgesamt weniger Artgenossen im Stall leben. Siebenbayerische Landwirte liefern diese Milch für ALDI SÜD.ALDI Nord bietet flächendeckend Milch mit besserenTierwohl-Standards anUm möglichst vielen Kunden Milch mit höheren Tierschutz-Standardszugänglich zu machen, bietet ALDI Nord in mehr als der Hälfte allerFilialen ab dem 4. September die "Frische Alpenmilch" der Marke"Meierkamp" mit der Einstiegsstufe des Tierschutzlabels an. Die Milchstammt von Höfen aus dem Alpenvorland und dem Allgäu, die den hohenQualitäts- und Tierwohlkriterien gerecht werden."Wir möchten möglichst vielen Kunden Produkte mit verbessertenTierwohl-Standards anbieten, da wir überzeugt sind, dass sich bessereStandards in der Nutztierhaltung langfristig nur umsetzen lassen,wenn vielen Verbrauchern entsprechende Produkte angeboten werden. Mitder ,Frischen Alpenmilch' bieten wir ein Produkt an, das nicht nurdie Herkunft der Milch, sondern auch die Haltungsbedingungen derTiere für unsere Kunden transparent macht", erläutert Rayk Mende,verantwortlicher Geschäftsführer für Corporate Responsibility beiALDI Nord.Frische Weidemilch von der Norddeutschen KüsteIn Teilen von Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen,Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen sowie in Hamburg,Schleswig-Holstein und Bremen bietet ALDI Nord außerdem die"Meierkamp" Weidemilch an. Bei der kontrollierten Weidehaltung,verbringen die Kühe mindestens 120 Tage im Jahr für täglichmindestens sechs Stunden Zeit auf der Weide. Die Milch stammt vonHöfen, die maximal 20 Kilometer von der schleswig-holsteinischenNordseeküste entfernt sind sowie von der Nordseeinsel Pellworm.Mehr zum Engagement von ALDI im Bereich Tierwohl steht auf denjeweiligen Unternehmenswebseiten: www.aldi-nord.de/verantwortung/Lieferkette-food/tierwohl-bei-aldi-nord.html undwww.aldi-sued.de/tierwohl-einkaufspolitik.Näheres zu den Bauern, die ALDI SÜD beliefern, ist hier zuerfahren: www.aldi-sued.de/de/sortiment/eigenmarken/einfach-regionalInformationen zum Tierschutzlabel "Für Mehr Tierschutz" sind unterwww.tierschutzlabel.info abrufbar.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger,E-Mail: presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell