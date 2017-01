ALDI führt Tierschutzlabel bei Trinkmilchprodukten ein

Essen / Mülheim a.d.R. (ots) - Im zweiten Halbjahr 2017 führen dieUnternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD das Tierschutzlabel "FürMehr Tierschutz" bei ausgewählten Trinkmilchprodukten ein.Die Produkte der Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜDerfüllen je nach Region die Einstiegs- oder Premiumstufe. Das Labeldes Deutschen Tierschutzbundes steht für transparente undverbindliche Kriterien für die Haltung von Milchkühen.Mit der Einführung des Tierschutzlabels bei ausgewähltenTrinkmilchprodukten streben die Unternehmensgruppen ALDI Nord undALDI SÜD gemeinsam mit ihrem Lieferanten, der Molkerei Gropper, dieVerbesserung in der Haltung von Milchkühen an, denn die Vorgaben desDeutschen Tierschutzbundes liegen deutlich höher als die gesetzlichenRichtlinien. So fordert das Label unter anderem einen Fressplatz undeine Liegebox für jede Kuh, mindestens eine Laufstallhaltung mitsechs Quadratmetern Platz pro Kuh in der Einstiegsstufe sowie in derPremiumstufe Zugang zur Weide. Zudem schreiben die Kriterien eineTrächtigkeitsuntersuchung vor der Schlachtung vor."Wir freuen uns sehr, dass ALDI Nord und ALDI SÜD diesen Weg mituns gehen, um die Verbesserungen für die Tiere in der Milchkuhhaltungzu erreichen. Wir hoffen, dass weitere Handelsunternehmen diesemguten Beispiel folgen und ihrer Verantwortung und dem Wunsch derVerbraucher nach mehr Tierschutz in der landwirtschaftlichenTierhaltung somit gerecht werden", erklärt Thomas Schröder, Präsidentdes Deutschen Tierschutzbundes.Die Standards des Tierschutzlabels wurden zusammen mitEntscheidern aus den Bereichen Wissenschaft, Landwirtschaft, Handelund Verarbeitung erarbeitet. Die Einhaltung der Vorgaben wird entlangder Lieferkette durch unabhängige Zertifizierungsstellen kontrolliertund zertifiziert.Mehr zum Engagement von ALDI im Bereich Tierwohl steht auf denjeweiligen Unternehmenswebseiten:www.aldi-nord.de/aldi_tierwohl_1596.html undwww.aldi-sued.de/tierwohl-einkaufspolitik.Weitere Informationen zum Tierschutzlabel "Für Mehr Tierschutz"sind unter www.tierschutzlabel.info abrufbar.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell