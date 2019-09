Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - ALDI Nord und ALDI SÜDkennzeichnen zukünftig Textilien, die besonders nachhaltig produziertwurden, mit dem "Grünen Knopf". Damit unterstützen die beidenDiscounter die Einführung des entsprechenden staatlichenTextil-Siegels der Bundesregierung.Rayk Mende, Geschäftsführer Corporate Responsibility und QualityAssurance bei ALDI Nord und Dr. Julia Adou, Director CorporateResponsibility bei ALDI SÜD, nehmen am 9. September stellvertretendfür beide Unternehmensgruppen einen symbolischen Grünen Knopf vonBundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller entgegen. "Ich freue mich,dass mit ALDI einer der größten Textilhändler in Deutschland Produktemit dem Grünen Knopf einführen wird. Dies ist ein starkes Signal fürsoziale und ökologische Bedingungen in der gesamten Textilbranche",so Minister Müller. Der Grüne Knopf wird zukünftig direkt am Produktangebracht und ist somit für Verbraucher unmittelbar sichtbar."Wir engagieren uns bereits seit vielen Jahren dafür, diesozialen, ökonomischen und ökologischen Bedingungen in derTextillieferkette zu verbessern. Mit dem Grünen Knopf geben wirunseren Kundinnen und Kunden eine zusätzliche Orientierung beimEinkauf", so Rayk Mende. "Für den Grünen Knopf wurden sowohl ALDI alsUnternehmen als auch unsere Produkte streng überprüft. Wirunterstützen diese anspruchsvolle Initiative daher gerne", ergänztDr. Julia Adou.Anspruchsvolle Kriterien und klare OrientierungFür die Produktion von Textilien, die mit dem Grünen Knopfgekennzeichnet werden, gelten 26 anspruchsvolle soziale undökologische Mindeststandards - von A wie Abwassergrenzwerte bis Z wieZwangsarbeitsverbot. Außerdem sind die teilnehmenden Unternehmenverpflichtet, die Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten anhand vonverschiedenen Kriterien nachzuweisen. Als erstes staatliches Siegelverbindet der Grüne Knopf damit Anforderungen an das Produkt und andas Unternehmen. Die Kriterien werden mithilfe eines unabhängigenBeirats stetig weiterentwickelt.Ab dem 9. September sind bei ALDI Nord und ALDI SÜD unter anderemBaby-Strumpfhosen und Baby-Söckchen erhältlich, die die strengenAnforderungen des Grünen Knopfes erfüllen.Engagement für faire und ökologische ProduktionsbedingungenALDI engagiert sich schon seit vielen Jahren dafür, die sozialen,ökonomischen und ökologischen Bedingungen in der Textillieferkette zuverbessern und die Herstellung von Textilien aus nachhaltigenMaterialien zu fördern. So sind die beiden Unternehmensgruppenbereits seit dem Jahr 2015 Mitglied im Bündnis für nachhaltigeTextilien. Die Bündnismitglieder formulieren konkrete Ziele mit Blickauf Sozialstandards, Chemikalien- und Umweltmanagement oderKorruptionsprävention und berichten transparent über dieFortschritte.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell