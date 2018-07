ALDI führt Haltungs-Transparenz bei Frischfleisch ein

Essen/Mülheim a.d.R. (ots) - Die Unternehmensgruppen ALDI Nord undALDI SÜD führen schrittweise ab 1. August 2018 dieHaltungs-Transparenz auf den Verpackungen von Frischfleischproduktenaus Schwein, Rind und Geflügel ein.Beide Discounter kennzeichnen nahezu alle Eigenmarken-Produkte ausdem Sortimentsbereich nach einem Vier-Stufen-Modell, das einfach undverständlich darstellt, wie die Tiere gehalten wurden. Damitverfolgen die Discounter ihr Ziel konsequent weiter, langfristig fürmehr Tierwohl zu sorgen und gehen mit der Haltungs-Transparenz aufdie Wünsche ihrer Kunden ein.Die vier Stufen der ALDI Haltungs-Transparenz:- Stufe 1: "Stallhaltung": die Tierhaltung entspricht dengesetzlichen Bestimmungen- Stufe 2: "Stallhaltung plus": die Tiere bekommen mehr Platz alsgesetzlich vorgeschrieben und zusätzlichesBeschäftigungsmaterial- Stufe 3: "Außenklima": die Tiere haben mehr Platz als in Stufe2, verfügen über eine abwechslungsreichere Umgebung und habenZugang zu Außenklimabereichen- Stufe 4: "Bio": die Tierhaltung entspricht den gesetzlichenBestimmungen für Bio-FleischDas gemeinsame Ziel von ALDI Nord und ALDI SÜD ist es, bis 2019ungefähr die Hälfte der Eigenmarken-Frischfleischprodukte mindestensauf die Stufe 2 - Stallhaltung plus - umgestellt zu haben.Mehr zum Engagement von ALDI im Bereich Tierwohl ist auf denjeweiligen Unternehmenswebseiten zusammengefasst: https://www.aldi-nord.de/verantwortung/lieferkette-food/tierwohl-bei-aldi-nord/tierwohl-einkaufspolitik.html und www.aldi-sued.de/tierwohl-einkaufspolitikDie Informationen zur Haltungs-Transparenz sind auf der Webseitewww.aldi-haltungstransparenz.de zu finden.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger,E-Mail: presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell