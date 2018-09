ALDI erneut mit Spitzenplatzierungen im Kundenmonitor

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Die Discounter ALDI Nord und ALDISÜD haben erneut Spitzenplatzierungen im wichtigen Branchenvergleich"Kundenmonitor" belegt. Während ALDI Nord seine Position alsPreis-Leistungs-Sieger im deutschen Lebensmittelhandel - Discounterverteidigte, belegte ALDI SÜD den ersten Platz unter den Discounternbei der Globalzufriedenheit.Wie zufrieden sind Deutschlands Kunden? Das hat der KundenmonitorDeutschland erneut untersucht und dafür verschiedene Branchen unterdie Lupe genommen. Das Fazit: Auch in diesem Jahr belegten ALDI Nordund ALDI SÜD mit erstklassigen Ergebnissen in verschiedenenKategorien die ersten Plätze. Für die Kategorie "Lebensmittelmärkte -Discounter" wurden über 9.000 Interviews zu Preisgestaltung,Loyalität oder auch Servicequalität geführt. Die umfangreiche Studie,herausgegeben von der ServiceBarometer AG, untersuchte insgesamt 26Branchen auf die Themen Kundenzufriedenheit und Wettbewerbsvorteile."Zum zweiten Mal Preis-Leistungs-Sieger, das macht uns stolz. Vorüber 50 Jahren haben wir das Discountkonzept gegründet. Und auchheute noch lautet unsere Botschaft 'Qualität ganz oben, Preis ganzunten'", sagt Kay Rüschoff, Geschäftsführer Marketing der ALDIEinkauf GmbH & Co. oHG (ALDI Nord)."Unsere herausragenden Ergebnisse im Kundenmonitor sind auch eineBestätigung für unsere Modernisierungs- und Serviceoffensive. Wirdanken unseren Kundinnen und Kunden für ihre Treue und unserenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großartiges Engagement",sagt Peter Wübben, Geschäftsführer Marketing und Kommunikation derALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG.Servicebarometer AG bestätigt SpitzenpositionSeit 1992 zählt die Benchmark-Studie des Kundenmonitors zu denumfassendsten Verbraucherumfragen und erstellt verlässlicheKennzahlen zum Serviceniveau in Deutschland. "Unsere Ergebnissebieten einen umfassenden Einblick in die aktuelle Kundenwahrnehmungund zeigen Zukunftspotenziale auf", sagt Dr. Matthias Metje, Vorstandder ServiceBarometer AG.*Quelle: Kundenmonitor Deutschland 2018 (www.kundenmonitor.de:Rubrik "Serviceprofile", Reiter "Aktuell"). ServiceBarometer AG,München.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell