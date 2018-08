ALDI blickt auf sensationelle Premiere beim DEICHBRAND Festival zurück - Bildergalerie und Aftermovie zeigen die Highlights

Essen (ots) -Die Premiere von ALDI Nord auf dem diesjährigen DEICHBRANDFestival in Cuxhaven-Nordholz sorgte für Begeisterung unter den über60.000 Festivalbesuchern. Während der 65 Öffnungsstunden konnten78.000 Einkäufe im "ALDI am Deich" registriert werden. Bei bestemFestival-Wetter gehörten Getränkedosen (167.000), frischeBrötchen(58.000) und Eiswürfel (36 Tonnen) zu den beliebtestenProdukten unter den Festival-Fans. Über die Festivaltage verteiltwurden 2.500 Paletten mit Ware angeliefert. In der 2.100 Quadratmetergroßen Rekordfiliale kümmerten sich über 200 Mitarbeiter aus demgesamten ALDI Nord Gebiet um einen reibungslosen Ablauf. Die 16eingesetzten Kassen waren dauerhaft geöffnet, um kurze Wartezeiten zugarantieren."Wir sind überwältigt von den Eindrücken des Festivals und freuenuns über die durchweg positive Resonanz der Festivalbesucher. Wirhaben uns über ein Jahr lang auf dieses Ereignis vorbereitet undkönnen nun auf einen großartigen Erfolg zurückblicken. Ein großerDank gilt allen Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz dafür gesorgthaben, dass ALDI den Deich gerockt hat", so Felix Rottmann,Geschäftsführer der ALDI Nord Regionalgesellschaft Hesel."Es freut uns, dass wir mit unserem speziell ausgewähltenSortiment zum günstigen ALDI Preis so viele junge Festivalbesucherbegeistern konnten. Die Idee, mit unserem 'ALDI am Deich' alsSupport-Act auf dem Festival aufzutreten und damit eine Erleichterungfür die Besucher darzustellen, wurde optimal umgesetzt", zieht KayRüschoff, Geschäftsführer Marketing bei ALDI Nord eine positiveBilanz.Link zur Bildergalerie: http://ots.de/45YDw3Link zum Aftermovie: http://ots.de/BNnUPVPressekontakt:ALDI Nord UnternehmenskommunikationManuel SentkerE-Mail: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell