ALDI bietet mit ALDI life Games Videospiele an (FOTO)

Essen / Mülheim a.d.R. (ots) -Pünktlich zum Start der wichtigsten Videospielemesse Gamescomkönnen sich Kunden auf das neueste Feature in der ALDI life Weltfreuen: Ab dem 22.08.2017 bieten ALDI Nord und ALDI SÜD unterwww.aldilife.com eine Plattform für Videogames an.Nach den Musikfans und Bücherwürmern kommen jetztVideospiel-Begeisterte bei ALDI life voll auf ihre Kosten. Gemeinsammit MEDION bieten die Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD aufALDI life Games Spiele von mehr als 100 Entwicklerstudios undGames-Publishern an. Damit gehört ALDI life Games zu denTop-Anbietern im Bereich Gaming. Ob Action, Adventures, Simulation,Sport, Strategie und Spiele für Kinder: die Bandbreite der Spiele fürPlaystation, Xbox, Mac und den PC ist sehr groß. So werden alle aufder Gamescom vorgestellten PC Spiele auch in den Katalog von ALDIlife Games aufgenommen. Zum Start gibt es u.a. mit The Division,Watch Dogs 2 sowie Anno 2205 (Königsedition) attraktive Angebote.Bücher, Musik und Videospiele aus einer Hand"Mit der Erweiterung der ALDI life Welt um den Bereich Gamesmöchten wir unseren Kunden alles aus einer Hand bieten. Bei ALDI lifekönnen Kunden mit nur einem Benutzerkonto Musik streamen, Bücherlesen und jetzt auch Spiele spielen", erklärt Vittorio Rotondo,verantwortlich für ALDI Services bei ALDI SÜD."Wir sind überzeugt, dass wir mit ALDI life Games eine breiteZielgruppe ansprechen. Für jede Altersgruppe sind passende Spieledabei - ob Klassiker oder angesagte Top-Games. Ein ausgezeichnetesPreis-Leistungs-Verhältnis rundet ALDI life Games ab", sagt StefanMuck, verantwortlich für ALDI Services bei ALDI Nord. So bietet ALDIin regelmäßigen Abständen Spiele in Form von exklusiven Angebotenbesonders günstig an.Und so funktioniert das neue AngebotUm Spiele auf aldilife.com erwerben zu können, gibt es zwei Wege.Entweder können Kunden unter aldilife.com online mit Paypal oder perKreditkarte bezahlen. Oder sie können in allen ALDI FilialenGuthaben-Bons von ALDI life erwerben und anschließend unterhttp://aldilife.com einlösen. Nach dem Kauf des gewünschten Spielserhalten Kunden einen Online-Code, den sie dann auf ihrer jeweiligenKonsole oder dem PC aktivieren können.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell