ALDI TALK bietet einfaches Ident-Verfahren für Neukunden (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Ab dem 1. Juli 2017 sind Prepaid-Neukunden verpflichtet, vor derAktivierung der SIM-Karte ihre Identität prüfen zu lassen. DieseNeuerung wurde im April von der Bundesregierung zurTerrorismusbekämpfung beschlossen. "Wir bieten bei ALDI TALK eineinfaches Verfahren direkt in unseren ALDI SÜD Filialen an, sodassdie einmalige Identifizierung für unsere Neukunden schnell undunkompliziert erfolgen kann", erklärt Vittorio Rotondo,Zentraleinkäufer bei ALDI SÜD. Bereits bestehende Kunden von ALDITALK sind von der neuen Gesetzgebung nicht betroffen. Einenachträgliche Identitätsprüfung ist somit nicht erforderlich.Drei Wege ermöglichen eine einfache Identifizierung bei ALDI TALKNeukunden, die ein ALDI TALK Starter-Set kaufen, können zwischendrei Ident-Verfahren wählen:- in den ALDI SÜD Filialen,- per Videochat über alditalk.de,- in den Filialen der Deutschen Post sowie ausgewähltenSparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD.Einfache und sichere Registrierung direkt in der ALDI SÜD FilialeBei der Identifizierung in der ALDI SÜD Filiale führt dasFilialpersonal das Ident-Verfahren gemeinsam mit dem Kunden inwenigen Schritten durch. Zunächst wird der Ausweis des Kundengescannt. Dann gleicht der ALDI SÜD Mitarbeiter die Daten mit demAusweis ab und sendet diese an den ALDI TALK Dienstleister Medion.ALDI SÜD selbst speichert bei dem Vorgang keine Kundendaten.Egal welches Ident-Verfahren durchgeführt wird, es betrifftausschließlich Neukunden von ALDI TALK. Für sie gibt es jedoch einbesonderes Highlight. Wenn sie im Zeitraum von Anfang Juli bis EndeSeptember die Identitätsprüfung durchführen, erhalten sie für dieDauer von vier Wochen kostenlos ein Gigabyte mehr Datenvolumen.Weitere Details zum Ablauf der einzelnen Ident-Verfahren sowieInformationen rund um ALDI TALK und das Upgrade des Datenvolumenssind ab dem 1. Juli unter alditalk.de abrufbar.