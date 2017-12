ALDI SÜD und LOTTOWELT bringen ALDI LOTTO an den Start

Düsseldorf (ots) - ALDI SÜD erobert die Lottowelt: Neben demEinzelhandel, Reisen, Mobilfunk & Co. spezialisiert sich dasUnternehmen künftig auch auf Lotto. Möglich wird dies durch dieZusammenarbeit mit der LOTTOWELT AG, einer der erfolgreichstenstaatlich lizenzierten Anbieter. Unter www.aldi-lotto.de können somitab sofort die beliebtesten Lotterien des Deutschen Lotto- undTotoblocks mit den bekannten Jackpots gespielt werden: LOTTO 6aus49,EuroJackpot, GlücksSpirale, Zusatzlotterie Spiel 77 undZusatzlotterie SUPER6. Die Teilnehmer profitieren neben denSicherheitsaspekten von der deutschlandweit günstigstenSpielschein-gebühr.Der Discounter ALDI SÜD überlässt nichts dem Zufall. Er hat nichtnur im deutschen Lebensmittelmarkt die Nase vorn, sondern istebenfalls mit verschiedenen Online-Services wie ALDI Reisen oder ALDIFoto erfolgreich. So zählt auch ALDI TALK gemäß einer aktuellenStudie des Deutschen Kreditinstitutes (DKI) zu den bestenMobilfunkanbietern 2017 für Privatkunden. Der Anbieter belegte Platz1 bei Jugendlichen und Platz 4 für Vieltelefonierer, wenn es um dasbeste Preis-Leistungs-Verhältnis geht.ALDI SÜD geht auch im Zuge seines neuen Lotto-Angebotes auf Nummersicher und setzt auf die langjährige Erfahrung und Kompetenz vonLOTTOWELT. Die LOTTOWELT AG ist offizieller Partner allerLandeslotteriegesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks. DasUnternehmen ist staatlich lizenzierter deutscher Lottoservice undberechtigt, die Produkte LOTTO 6aus49, EuroJackpot und dieGlücksSpirale sowie die Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER6 in allenBundesländern, auch im Internet, zu vermitteln."Durch die staatliche Lizenz der LOTTOWELT AG und die Erfüllungder strengen gesetzlichen Vorgaben machen wir Online-Lottospielen fürdie Teilnehmer genauso sicher wie das Tippen am Kiosk - nur einfacherund günstiger. Scheinabgabe rund um die Uhr, Speicherung derSpielscheine, Gewinnbenachrichtigung per E-Mail und automatischeGewinngutschrift sind nur einige der Vorteile", erklärt VittorioRotondo, verantwortlich für die ALDI Services bei ALDI SÜD. Dabeierhalten die Teilnehmer die deutschlandweit günstigsteSpielschein-gebühr von 20 Cent pro Tippschein - bei einem gesamtenSchein wird mit 11,99 Euro für LOTTO6aus49 keine weitere Gebührerhoben. Ferner gibt es darüber hinaus keine weitere Service-Gebühr,wie bei anderen Anbietern üblich.Und so funktioniert's: Der Service steht im Verkaufsgebiet vonALDI SÜD zur Verfügung. Im ersten Schritt registriert sich der Kundeauf der Plattform www.aldi-lotto.de mit seiner in Deutschlandgemeldeten Adresse und schließt die Altersverifizierung (ab 18 Jahreist die Teilnahme erlaubt) vollständig ab. Anschließend kann derKunde über die Website einen Spielschein ausfüllen und bezahlen. DieLOTTOWELT AG als Leistungserbringer für ALDI LOTTO gibt diesenSpielschein dann über eine Online-Schnittstelle bei der jeweiligenzuständigen Landeslotteriegesellschaft ab (je nach Wohnort-PLZ bzw.Bundesland des Spielers)."Wir sehen in Deutschland ein Potenzial von 20 MillionenLottospielern, die regelmäßig bei ALDI SÜD einkaufen. DerOnline-Lotterie-Markt besitzt ein hohes Potenzial. Immer mehrMenschen setzen ihre Kreuzchen lieber im Internet. Wir sind überzeugtdavon, dass ALDI LOTTO die besten Voraussetzungen erfüllt, um zueinem führenden Anbieter in diesem Segment zu avancieren", erklärtTom Schröder, Geschäftsführer der LOTTOWELT AG.Kontakt:LOTTOWELT AGNiederlassung DüsseldorfAdersstraße 71a40215 DüsseldorfAnsprechpartner:Wiebke Heyder+49 (0) 211 781758-40E-Mail: wheyder@lottowelt.dewww.lottowelt.deOriginal-Content von: LOTTOWELT AG, übermittelt durch news aktuell