ALDI SÜD stattet Filialen mit Kunden-WLAN aus (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI SÜD bietet in rund 1600 Filialen einen neuenService an. Kunden haben ab sofort Zugang zu kostenfreiem WLAN. Bereitgestelltwird der WLAN-Zugang in Anlehnung an die Öffnungszeiten.Schnell ein Rezept nachschauen oder Inhaltsstoffe recherchieren und mehr überdie Herkunft eines Produktes erfahren - das ist ab sofort bequem und einfach inüber 1600 ausgewählten ALDI SÜD Filialen möglich. Denn der Discounter stattetseine Filialen mit kostenfreiem WLAN aus."Beim Einkaufen passiert es schnell, dass Kunden eben etwas nachschauen möchtenoder sich beim Partner vergewissern wollen, ob noch etwas auf der Einkaufslistefehlt. Ein einfacher Zugang zum Internet ist in diesen Situationen sehrhilfreich. Mit dem neuen Service möchten wir daher unseren Kunden den Einkauferleichtern", sagt Natascha Vrchoticky, Director Customer Experience bei ALDISÜD.Und so funktioniert'sUm das WLAN nutzen zu können, müssen Kunden in den WLAN-Einstellungen ihresSmartphones den Hotspot "ALDI SÜD gratis WLAN" auswählen. Sie werden dannautomatisch auf eine Anmeldeseite weitergeleitet, auf der dieNutzungsbedingungen und Informationen zum Datenschutz hinterlegt sind. Mit einemKlick auf den Bestätigungslink "Zum Internet fortfahren" gelangen die Kundendann ins WLAN. Am POS weist ALDI SÜD mittels Aufkleber auf den neuen Servicehin.