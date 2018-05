ALDI SÜD startet mit Wein-Truck in die Stadtfest-Saison (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -ALDI SÜD tourt mit einem eigenem Wein-Truck durch Deutschland undlädt Weinliebhaber zur Weinprobe ein. Von Mai bis September wird dermobile Weinausschank auf Reisen sein und an sieben Standorten im ALDISÜD Gebiet Halt machen.Nach dem Erfolg des Wein-Stores "Meine Weinwelt" im März mitten inder Düsseldorfer Innenstadt setzt ALDI SÜD eine der größtenWeinproben Deutschlands fort. Bis Ende September wird der ALDI SÜDWein-Truck auf verschiedenen Festivals oder Stadtfesten unterwegssein. Immer im Reisegepäck: Erlesene Weine aus dem Sortiment, dieprobiert und online bewertet werden können. Mit dabei auch derkürzlich ins Sortiment aufgenommene Weißwein von Günther Jauch -neben anderen Weiß-, Rosé-, und Rotweinen. Ein weiteres, prickelndesHighlight ist der Prosecco Superiore Spumante aus dem Valdobbiadenein Italien. Die Weine können für einen Preis zwischen 2,50 und 3,50Euro pro Glas verkostet werden.Los geht's am 4. Mai bei "Rhein in Flammen" in den BonnerRheinauen. Das Fest steht ganz im Zeichen von Musik, Feuerwerk undKirmes - aber auch leckeren kulinarischen Highlights. Der passendeWein dazu darf dann natürlich auch nicht fehlen. Und den bietet ALDISÜD allen Weinliebhabern und Besuchern des Traditionsfestes zumKennenlernen und Genießen.Eine der größten Weinproben DeutschlandsALDI SÜD zählt mit seinen rund 100 Sortiments- und etwa 200Aktionsweinen zu einem der größten Weinhändler Deutschlands. DieKunden schätzen die Vielfalt und Qualität der Weine - bereits heutewird jede vierte Flasche Wein bei ALDI gekauft. Mit der ALDI SÜD"Wein Tour" soll die Weinwelt von ALDI SÜD für die Besucher derStadtfeste erlebbar gemacht werden. Sie können nicht nur die Weineprobieren, sondern auch direkt auf www.meine-weinwelt.de bewerten.Dort sind auch weitere Informationen und Empfehlungen zu den Weinenzu finden.Daten ALDI Wein Tour04. - 06. Mai 2018 Rhein in Flammen in Bonn03. Juni 2018 Fischmarkt in Düsseldorf08. - 09. Juni 2018 Theatrium (Wilhelmstraßenfest) in Wiesbaden14. Juli 2018 Volkswagen Lichtfest in Stuttgart28. - 29. Juli 2018 Rheinuferfest in Köln24. - 26. August 2018 Museumsuferfest in Frankfurt am Main29. - 30. September 2018 Heidelberger HerbstPressekontakt:Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presse#meineweinwelt #aldiweintour #einfachgenießen #aldisüdweineOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell