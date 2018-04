ALDI SÜD launcht neue Kundenplattform aldi-inspiriert.de (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -ALDI SÜD ruft einen neuen digitalen Kanal ins Leben. Ab sofortwerden Kunden unter http://aldi-inspiriert.de Inhalte angeboten, dieindividuell auf ihre Interessen zugeschnitten sind und Inspirationunter anderem zu Unternehmungen, Dekoration oder Rezepten liefern.ALDI SÜD hat über einen längeren Zeitraum beobachtet, für welcheInhalte sich Leser auf den verschiedenen Online-Seiten desDiscounters besonders interessieren. Herausgekommen ist die neuePlattform aldi-inspiriert.de, wo der Name Programm ist. Mit vielenverschiedenen Inhalten lädt der neue digitale Kanal von ALDI SÜD zumStöbern und Verweilen ein. Die Besonderheit: Die Nutzer können selbstbestimmen, welche Inhalte sie interessieren und bekommen dann beikünftigen Besuchen nur noch jene Beiträge angezeigt, die ihrenpersönlichen Vorlieben entsprechen. Zur Wahl stehen Kategorien wieEssen & Trinken, Zuhause & Deko, Draußen & Garten, Wohlfühlen &Fitness, Familie & Kinder und Reisen."Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden mit Inspirationen durchihren Alltag begleiten und so die Bindung zur Marke ALDI SÜDstärken", erklärt Natascha Vrchoticky, Communication DirectorCustomer Relationship Management bei ALDI SÜD. Langfristiges Ziel vonaldi-inspiriert.de ist es, als zentrale Plattform zu fungieren undverschiedene Inhalte auf einer Seite zu bündeln. Im Fokus vonaldi-inspiriert.de stehen dabei Inspiration und Unterhaltung.Produktwerbung, Unternehmens- oder Karriereinformationen werdenweiterhin auf der Website http://aldi-sued.de zu finden sein, die dieHauptwebsite von ALDI SÜD bildet.Die neue Plattform ist unter anderem eine digitale Verlängerungdes erfolgreichen Kundenmagazins ALDI inspiriert, das seit 2015 allezwei Monate erscheint. Das beliebte Kundenmagazin erhielt beim GermanBrand Award 2017 in der Kategorie "Brand Campaign - Classic & Print(external)" die Auszeichnung Gold.Für die Umsetzung der Plattform zeichnet die Agentur fürMarkenführung TRACK verantwortlich.Pressekontakt:Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell