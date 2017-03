Bei ALDI SÜD kommen kreative Puddingfans zum Zug (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Ob Schokolinsen, Keksgebäck oder Marshmallows - der DESIRASahnepudding mit Süßigkeiten erfreut sich bei ALDI SÜD Kunden großerBeliebtheit. Doch Geschmäcker sind ja bekanntlich unterschiedlich.Deshalb ruft die Unternehmensgruppe unter dem Motto "MeinFan-Pudding" bis zum 5. April auf der Facebook Fanseite ALDI SÜD dazuauf, eine eigene Pudding-Topping-Kreation zu entwerfen. Die Ideenkönnen einfach über die Kommentarfunktion unter dem Gewinnspiel-Posteingereicht werden. Als Hauptgewinn winkt ein flotter Elektroroller.Die Kreation mit den meisten Stimmen wird ab Anfang September 2017unter dem Vornamen ihres Schöpfers in allen ALDI SÜD Filialenerhältlich sein.Salami vs. GlitzerstreuselBeim Aufruf zu "Mein Fan-Pudding" ist Geschmackskreativitätgefragt. Zunächst entscheiden sich die Teilnehmer für einenSahnepudding. Zur Wahl stehen die Sorten Vanille und Schoko. BeimTopping für den Fan-Pudding gibt es grundsätzlich - bis auf dieallgemeine Genießbarkeit - keine Einschränkungen. Warum nicht einSchokopudding mit Salami und Lakritz oder ein Vanillepudding mitPopcorn und Glitzerstreusel? "Allen Puddingfans bietet sich dieeinmalige Gelegenheit, einer breiten Masse ihre ausgefallenen undverrückten Geschmacksvariationen zu präsentieren", sagt ALDI SÜDEinkäuferin Corinna Lorbach. "Und vielleicht trifft genau dieseKreation den Geschmack der Masse und der Pudding steht am Ende beiALDI SÜD in den Regalen". Mit ähnlichen Aktionen hat dieUnternehmensgruppe in der Vergangenheit bereits gute Erfahrungengemacht. Im Jahr 2014 konnten die Kunden per Mausklick dasTaschentuch-Design der "kokett"-Sommer-Edition bestimmen. Im letztenJahr gestalteten Kunden das Design des Energydrinks "Riv'n" mit.Die Fans bestimmen den SiegerIm Anschluss an die Kreationsphase wählt eine Jury aus deneingegangenen Ideen die besten drei aus. Vom 17. bis zum 23. Maifindet bei Facebook dann die finale Abstimmungsrunde statt. Alle Fanskönnen unter den nominierten Top-Drei ihren Favoriten küren. DerSieger kann sich über den Novi E-Scooter von emco mit einem1500-Watt-Elektromotor im Wert von 3.799 Euro freuen. Unter allenTeilnehmern, die Ideen eigereicht oder abgestimmt haben, werden zehnÜberraschungspakete verlost. Ab Herbst 2017 kommt die "MeinFan-Pudding"-Siegerkreation in alle ALDI SÜD Filialen. Zur Ehre desSchöpfers trägt der Pudding dann seinen Vornamen.Hier geht's zum Contest: www.aldi-sued.de/mein-fanpuddingPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI S?D, übermittelt durch news aktuell