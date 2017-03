ALDI SÜD ist neues Förderunternehmen der Stiftung 2°

Mülheim an der Ruhr (ots) - Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD trittder Stiftung 2° bei. Die Unternehmerinitiative unterstütztlangfristiges unternehmerisches Engagement im Klimaschutz. Gemeinsammit Wissenschaft, Gesellschaft und Politik arbeiten die Unterstützerder Stiftung an konkreten Lösungen für einen ambitionierten undeffizienten Klimaschutz.Mit dem Beitritt zur Stiftung 2° unterstreicht dieUnternehmensgruppe ALDI SÜD ihren verantwortungsbewussten Umgang mitder Umwelt. "Wir sind der Überzeugung, dass wir dauerhaftenwirtschaftlichen Erfolg nur dann erzielen, wenn wir uns globalenHerausforderungen wie dem Klimawandel stellen", erläutert RomanHeini, Sprecher des Verwaltungsrates. "Als Unterstützer der Stiftung2° haben wir die Chance, gemeinsam lösungsorientiert undbranchenübergreifend an komplexen Themen der Klimapolitik zuarbeiten."Um energieeffizienter und emissionsärmer zu arbeiten, ergreiftALDI SÜD bereits seit Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen undinvestiert zum Beispiel in den flächendeckenden Ausbau vonFotovoltaikanlagen. Seit Januar 2017 handelt das Unternehmenklimaneutral und ist damit der erste große Lebensmitteleinzelhändlerin Deutschland. ALDI SÜD unterstützt das Klimaabkommen von Paris undhat im Dezember 2015 die von der Stiftung 2° initiierte Erklärungdeutscher Unternehmer unterzeichnet."Wir freuen uns, nun auch ein Unternehmen aus demLebensmitteleinzelhandel in unserer Stiftung begrüßen zu dürfen. DieFörderunternehmen der Stiftung 2° fühlen sich dem Klimaschutz inhohem Maße verpflichtet und wollen in ihren Branchen ambitioniertvorangehen", sagt Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung 2°."Unsere Initiative lebt von engagierten Führungspersönlichkeiten, diedem Klimaschutz eine starke unternehmerische Stimme geben."Über die Stiftung 2°Die Stiftung 2° ist eine Initiative von Vorstandsvorsitzenden,Geschäftsführern und Familienunternehmern. Ziel ist es, die Politikbei der Etablierung marktwirtschaftlicher Rahmenbedingungen für denKlimaschutz zu unterstützen und die Lösungskompetenz deutscherUnternehmer zu aktivieren. Benannt ist die Stiftung nach ihremwichtigsten Ziel: Die durchschnittliche globale Erderwärmung auf zweiGrad zu beschränken.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presse#aldisüdverantwortungOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI S?D, übermittelt durch news aktuell