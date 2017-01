ALDI SÜD installiert 1000. CO2-Kälteanlage (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Auf dem Weg zu einem umweltfreundlicheren Filialbetrieb hat ALDISÜD einen weiteren Meilenstein erreicht. "Wir freuen uns über dieInbetriebnahme der 1000. CO2-Kälteanlage in unseren Filialen", sagtAgnes Macherey, verantwortlich für den Bereich Kältetechnik bei ALDISÜD Deutschland. "Mit dem Einsatz der CO2-Technologie nehmen wir imBereich der Gewerbekälte eine absolute Vorreiterrolle im deutschenLebensmitteleinzelhandel ein."Herkömmliche H-FCKW-haltige Kältemittel schädigen die Ozonschichtund sind seit 2015 von der Europäischen Union verboten. ALDI SÜDhatte sich bereits im Jahr 1996 dafür entschieden, bei derAnschaffung neuer Kühlregale auf H-FCKW-haltige Kältemittel zuverzichten. Als langfristiges Ziel wurde schon früh angestrebt,vollständig auf natürliche Kältemittel zu setzen. Dafür testete dieUnternehmensgruppe intensiv den Einsatz neuer Technologien undKältemittel. Zusätzlich wurde bereits im Jahr 2010 festgelegt, fortanalle Neubauten mit CO2-Kälteanlagen auszustatten. Seit Beginn 2016investiert ALDI SÜD bei der Anschaffung neuer Anlagen ausschließlichin CO2-betriebene Modelle.Die Installation der 1000. Anlage markiert einen weiterenwichtigen Schritt. "Die fortlaufende Optimierung der CO2-Technologieund der damit verbundene Einsatz modernster Kühlregale entsprichtunserem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz", sagt Agnes Macherey.Mit der Entscheidung, langfristig in allen rund 1870 Filialenausschließlich umweltverträgliche Kältetechnik einzusetzen, hat sichALDI SÜD gemäß der eigenen CR-Grundsätze für ein innovatives Systemmit vielen Vorteilen entschieden: Zum einen ist CO2 einumweltverträgliches Kältemittel, das hervorragendeWärmeübertragungseigenschaften besitzt und in sehr geringem Maße zumTreibhauseffekt beiträgt. Zum anderen wurden die neuen Kälteanlagenso optimiert, dass drehzahlgeregelte Verdichter - nebenelektronischen Expansionsventilen und intelligenten Regelungssystemen- den Energieverbrauch reduzieren.Auch bei den Kühltruhen war es das kontinuierliche Ziel von ALDISÜD, diese auf ein natürliches Kältemittel umzustellen. Seit Anfang2016 werden alle Geräte zu 100 Prozent mit dem natürlichenKältemittel Propan betrieben.Weitere Informationen zum Umwelt-Engagement von ALDI SÜD:www.aldi-sued.de/umweltPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI S?D, übermittelt durch news aktuell