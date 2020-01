ALDI SÜD führt Premium-Marke bei Obst und Gemüse ein (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - Erlesene Sorten und ein besonders leckererGeschmack: Diese und weitere Merkmale zeichnen die Produkte der neuen ALDI SÜDEigenmarke "NATUR Lieblinge - kleine SCHÄTZE" aus. Ab Februar führt derDiscounter sukzessive ausgewählte Obst- und Gemüsesorten flächendeckend in allenrund 1920 Filialen ein und baut damit seinen Frische-Bereich weiter aus.Mandarinen, Orangen, Zitronen, Erdbeeren, Trauben, Mangos, Avocados, Papayas undCocktailrispentomaten in Premiumqualität: Mit diesen Produkten startet ALDI SÜDden Verkauf seiner neuen Eigenmarke "NATUR Lieblinge - kleine SCHÄTZE". DieProdukte unterscheiden sich beispielsweise in Größe, Farbe, Sorte und Geschmackvon konventioneller Ware und werden zum gewohnten ALDI Preis angeboten. "Wirfreuen uns, unser Frischesortiment mit der Marke 'NATUR Lieblinge - kleineSCHÄTZE' zu erweitern und unseren Kunden besondere, qualitativ hochwertige Obst-und Gemüseartikel anzubieten", sagt Christian Baur, Buying Director bei ALDISÜD. Im Laufe des Jahres werden weitere Artikel folgen.Exklusive Kooperationen mit ErzeugernALDI SÜD ist für die neue Eigenmarke für Obst- und Gemüse exklusive undlangfristige Anbauverträge mit ausgewählten Erzeugern eingegangen. Um diePremium-Qualität zu gewährleisten, werden beim Anbau und der Produktion strengeNormen und Vorgaben berücksichtigt, die sowohl seitens der Lieferanten als auchvon der Unternehmensgruppe eingehend geprüft werden.Kleine Schätze, nachhaltig verpacktDie Produkte der neuen ALDI SÜD Eigenmarke "NATUR Lieblinge - kleine SCHÄTZE"werden größtenteils unverpackt verkauft. Bei einzelnen Produkten kann aufVerpackungen nicht ganz verzichtet werden, daher kommen nachhaltige Lösungen ausPapier oder FSC-zertifiziertem Holz zum Einsatz. Damit verfolgt der Discounterweiterhin seine ambitionierten Ziele der ALDI SÜD Verpackungsmission.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108584/4496343OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜDOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell