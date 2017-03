ALDI SÜD fördert GemüseAckerdemie (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Mit einer langfristigen Förderung unterstützt dieUnternehmensgruppe ALDI SÜD die Verbreitung der GemüseAckerdemie"AckerSchule" - ein Bildungsprogramm, bei dem Schülerinnen undSchüler durch den Anbau von eigenem Gemüse mehr Wertschätzung fürLebensmittel erfahren.In der GemüseAckerdemie lernen Kinder und Jugendliche nicht nur,wo Lebensmittel herkommen und wie diese angebaut werden, sondernauch, wie sie bewusst mit ihnen umgehen. "Dieses Wissen geht mehr undmehr verloren, denn es gibt immer weniger Orte, an denen Kinderlernen, wie Gemüse wächst und wie es frisch schmeckt", sagt Dr.Christoph Schmitz, Gründer der GemüseAckerdemie. "Während einessogenannten Ackerjahres lernen Kinder den Anbau, die Ernte und dieProzesse rund um Vermarktung und Verarbeitung kennen und entwickelnso ein Bewusstsein für gesunde Ernährung und den wertschätzendenUmgang mit Lebensmitteln."Entwickelt wurde das mehrfach ausgezeichnete Bildungsprogramm vonder gemeinnützigen Organisation Ackerdemia e.V.Knapp 50 Schulen und mehr als 2.000 Schülerinnen und Schüler habenbereits an der GemüseAckerdemie teilgenommen. ALDI SÜD unterstütztdas Bildungsprogramm über drei Jahre mit insgesamt 300.000 Euro beimAusbau des Angebotes in Süd- und Westdeutschland."Wir freuen uns, wenn Kinder und Jugendliche durch dieGemüseAckerdemie einen Bezug zu Nahrungsmitteln und deren Herstellungbekommen und darüber hinaus auch noch ihre Sozialkompetenz undPersönlichkeit stärken", erklärt Kirsten Geß, Director Communicationbei ALDI SÜD. "Wir haben uns für eine Förderung der GemüseAckerdemieentschieden, weil wir überzeugt sind, dass die GemüseAckerdemie alsganzheitlicher, authentischer und natürlicher Lernort einenwertvollen Beitrag zur Ausbildung einer Generation bewussterKonsumenten leistet."Weitere Informationen zur GemüseAckerdemie sind unterwww.gemüseackerdemie.de abrufbar.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presse #aldisüdverantwortungBlog: blog.aldi-sued.de/ackern-schafft-wissen/Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI S?D, übermittelt durch news aktuell