Mülheim an der Ruhr (ots) -Als erster Händler in Deutschland listet ALDI SÜD im eigenen Vertriebsgebietflächendeckend einen Artikel mit dem Tierschutzlabel im Warenbereich Käse ein.Unter der Tierwohl-Eigenmarke "Fair & Gut" bietet der Discounter drei Käsesortenan, die der Einstiegsstufe "Für Mehr Tierschutz" des Deutschen Tierschutzbundesentsprechen. Der Landkäse ist ab dem 4. November in allen ALDI SÜD Filialenerhältlich und kostet 1,59 Euro.Mit der Eigenmarke "Fair & Gut" setzt sich ALDI SÜD konsequent für mehrTierschutz ein und vereint verschiedene Tierwohl-Label und deren Standards untereinem Dach. Bereits im vergangenen Jahr startete der Discounter regional mit demVerkauf von Hähnchenfrischfleisch, Schweinefrischfleisch sowie Eiern. In diesemJahr folgten deutschlandweit eine Weidemilch sowie Landmilch. Nun weitet dasUnternehmen sein Engagement im Bereich Tierwohl weiter aus: "Wir freuen uns,dass ALDI SÜD als erster Lebensmitteleinzelhändler flächendeckend Käse mit demTierschutzlabel 'Für Mehr Tierschutz' ins Sortiment aufnimmt und damit denVerbrauchern eine tiergerechtere Alternative bietet. Damit geht ALDI SÜD einenweiteren Schritt, der zugleich einen großen Schritt für den Tierschutzbedeutet", so Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.Tierschutzlabel-Kriterien für MilchküheDie Anforderungen für Produkte mit der Einstiegsstufe des DeutschenTierschutzbundes und somit für den "Fair & Gut" Landkäse liegen deutlich überden gesetzlichen Tierhaltungsbedingungen. Für die Haltung von Milchkühenbedeutet das:- Mehr Platz für die Tiere- Verbot von Anbindehaltung- Laufstallhaltung und eingestreute Liegeflächen für jede Kuh- Fütterung ohne Gentechnik- Möglichkeit zum Scheuern (z.B. Kuhbürsten)- Klauenpflege, mindestens einmal jährlich- Lückenlose Kontrolle durch eine unabhängigeZertifizierungsstelleMit der Einführung des "Fair & Gut" Landkäses reagiert ALDI SÜD auf die erhöhteNachfrage nach Produkten mit mehr Transparenz und Tierwohl. "Mit demkonsequenten Ausbau unserer Tierwohl-Eigenmarke 'Fair & Gut' zeigen wir, dasswir unsere Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt ernst nehmen und auch ganzkonkret daran arbeiten, unser Sortiment weiter auszubauen", sagt Kristina Bell,Group Buying Director bei ALDI SÜD, verantwortlich für Qualitätswesen undCorporate Responsibility.