Mülheim an der Ruhr (ots) -Unter dem Motto "Sonne tanken" macht ALDI SÜD seit Sommer 2015 aufseine Elektroladestationen aufmerksam. Nun wird die Wort-Bild-Markeund somit das zentrale Gestaltungselement des Projekts "Sonne tankenmit ALDI SÜD" mit dem etablierten German Design Award in derKategorie "Integrated Campaigns and Advertising" prämiert. DieVerleihung des Awards fand am 10. Februar 2017 im Rahmen derKonsumgütermesse "Ambiente" in Frankfurt statt."Wir sind stolz darauf, die Auszeichnung 'Special Mention'entgegennehmen zu dürfen", sagt Sandra-Sibylle Schoofs, LeiterinMarketing bei ALDI SÜD und verantwortlich für die Gestaltung. "DasProjekt 'Sonne tanken' zeigt verantwortliches Handeln für einenachhaltige Zukunft. Durch den Award wird diese Botschaft noch einmalverstärkt." Die Jury lobt dabei in ihrer Begründung insbesondere denhohen Wiedererkennungswert: "Das Kampagnenmotto ist alsWort-Bild-Marke leicht verständlich, einprägsam und auf alle Medienübertragbar."ALDI SÜD bietet seinen Kunden an rund 50 Standorten dieMöglichkeit, während des Einkaufs ganz einfach und kostenlos dasElektrofahrzeug oder -fahrrad mit Strom aufzuladen - und gleichzeitigdie Umwelt zu schonen. Der Strom für die Elektrotankstellen stammtvon den Fotovoltaikanlagen auf den ALDI SÜD Filialen. Bis Endeletzten Jahres sind bereits über 1200 der 1870 ALDI SÜD Filialen miteiner Solaranlage ausgestattet worden. Die Nutzung der Dächer für dieGewinnung von Solarenergie wird auch weiterhin kontinuierlichausgebaut. Die Wort-Bild-Marke "Sonne tanken" begleitet seither dasAngebot über sämtliche Werbemaßnahmen hinweg.Der German Design Award zählt zu den international anerkanntestenDesign-Wettbewerben und wird von dem Rat für Formgebung verliehen.Als deutsche Marken- und Designinstanz zeichnet dieser jedes Jahrinnovative Projekte und Produkte sowie ihre Hersteller und Gestalteraus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaftwegweisend sind.Mehr Informationen zum Projekt "Sonne tanken" sind unterwww.aldi-sued.de/sonnetanken abrufbar.