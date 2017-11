ALDI SÜD bietet IT-Fachkräften das Beste aus zwei Welten (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD präsentiert sich auf dem KölnerAbsolventenkongress erstmals mit einem zusätzlichen Messestand, derganz im Zeichen des stark wachsenden IT-Bereichs steht. "Wir bietendie Chance, die IT-Welt eines global agierenden Unternehmens zugestalten - und das in einem stabilen Umfeld", sagt HR-ManagerinNevenka Veltrup von ALDI SÜD. "Wir erleben immer wieder, dassAbsolventinnen und Absolventen überrascht sind, mit welchem TempoALDI SÜD sich weiterentwickelt und welche besonderen Möglichkeiten esbei uns gibt." Neben der beruflichen Herausforderung bietet ALDI SÜDauch die Rahmenbedingungen für eine ausgewogeneWork-Life-Balance."Dazu gehören unter anderem flexible Arbeitszeiten,Homeoffice sowie verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten", sagtNevenka Veltrup - "Wir möchten einfach das Beste aus zwei Weltenbieten."Der Messeauftritt in Köln reiht sich ein in die entsprechendeKampagne "Das Beste aus zwei Welten", über die sich dieUnternehmensgruppe ALDI SÜD seit Anfang des Jahres Fach- undNachwuchskräften als attraktiver Arbeitgeber im IT-Bereich vorstellt.Im Rahmen der Kampagne wurde bereits eine eigene IT-Karrierewebsiteitjobsohnebugs.com gelauncht, die aktuell auch für den HR ExcellenceAward in der Kategorie Karrierewebsite nominiert ist. Darüber hinauswurde ein Image-Film gedreht und ein BBQ-Event "Tech & Roast" inMülheim an der Ruhr veranstaltet, bei dem IT-Fachkräfte undStudierende in lockerer Atmosphäre aufeinander treffen konnten.Vielfalt bei einem der größten LebensmitteleinzelhändlerDeutschlandsAber auch in anderen Bereichen bietet ALDI SÜD interessanteKarrieremöglichkeiten: So etwa auf Managementebene alsRegionalverkaufsleiter in ganz Süd- und Westdeutschland, aber auch inden Bereichen Finanzwesen, Human Resources, Logistik, Kommunikationund Marketing oder dem Zentraleinkauf am Standort der zentralenDienstleistungsgesellschaft in Mülheim an der Ruhr. Über diesevielfältigen Möglichkeiten und Inhalte informiert ALDI SÜD auf demAbsolventenkongress mit einem eigenen Stand. "Bei uns stehen vorallem die Themen Diversity und Vielfalt im Vordergrund", verrät diehier zuständige HR-Managerin Anja Kappertz. "Bei ALDI SÜD arbeitenüber 40.100 Mitarbeiter aus mehr als 100 Ländern. Chancengleichheitund ein offener und respektvoller Umgang sind zentrale Elementeunserer Unternehmenskultur. Die Chancen, sich zu entwickeln und zubeweisen, sind dabei für jeden greifbar", so Kappertz.An beiden Messeständen warten verschiedene Aktionen und dieMöglichkeit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über dieKarrieremöglichkeiten und die Unternehmenskultur bei ALDI SÜD inGespräch zu kommen. Die Stände von ALDI SÜD befinden sich auf demKölner Absolventenkongress in der Messehalle 8.Weitere Informationen zu Ausbildung und Karriere bei ALDI SÜD:karriere.aldi-sued.de itjobsohnebugs.comHashtags: #aldicrew #absolventenkongressPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Lina Unterbörsch, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell