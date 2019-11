Mit ALDI SÜD die Tafeln und SOS-Kinderdorf unterstützen (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - In der kommenden Woche können ALDI SÜD Kunden beiihrem Einkauf Produkte kaufen und an örtliche Tafeln und andere sozialeEinrichtungen spenden. Dafür steht in jeder ALDI SÜD Filiale hinter der Kasseein Einkaufswagen zum Befüllen bereit. Zudem setzt sich ALDI SÜD mit dem Verkaufvon Weihnachtskarten für das Projekt "Gesund aufwachsen im SOS-Kinderdorf" ein.Spendenaktion für die Tafeln: Anderen etwas Gutes tunSeit Jahren arbeiten nahezu alle ALDI SÜD Filialen mit den örtlichen Tafeln undweiteren sozialen Einrichtungen zusammen. Jeden Tag werden Lebensmittel, dienicht mehr für den Verkauf geeignet sind, jedoch noch verzehrt werden können, andiese Organisationen gespendet. Erstmals ruft ALDI SÜD nun auch die Kunden dazuauf, bei ihrem Einkauf Sachspenden für die Tafeln zu leisten. In der Zeit vom 2.bis zum 7. Dezember steht hierfür in jeder ALDI SÜD Filiale hinter den Kassengut sichtbar ein Einkaufswagen, in dem ALDI SÜD die gespendeten Käufe seinerKunden sammelt und direkt an die Tafeln oder andere soziale Organisationenweitergibt. Besonders gut gebrauchen können die Tafeln haltbare Lebensmittel wieReis, Nudeln oder Kekse, aber auch Kosmetikprodukte, Waschmittel oder Kleidung.Über Spielzeug freuen sich die jüngeren Tafel-Besucher. Rund 500.000 Kinder undJugendliche nutzen mit ihren Familien deutschlandweit die Tafeln.Gesundheitsberater für benachteiligte FamilienALDI SÜD Kunden können das Projekt "Gesund aufwachsen im SOS-Kinderdorf" durchden Kauf von Weihnachtskarten unterstützen: Ab dem 5. Dezember gibt es bei ALDISÜD weihnachtliche Grußkarten zum Preis von 99 Cent pro Stück. Je verkaufterKarte gehen 30 Cent an SOS-Kinderdorf. Ziel des Projekts ist die Förderung vonsogenannten Gesundheitsbeauftragten. "In vielen Familien, die wir betreuen,können sich die Eltern aus verschiedenen Gründen nicht ausreichend um ihreKinder kümmern und brauchen unsere Hilfe. Zum Beispiel, weil sie selbstpsychisch krank oder suchtgefährdet sind. Eine gesunde Ernährung und einebewusste Lebensweise stehen da leider ganz hinten an", so Elke Tesarczyk,Leiterin Marketing bei SOS-Kinderdorf e.V. Das Projekt "Gesund aufwachsen" setztdaher ganz am Anfang an: "Die Gesundheitsbeauftragten kommen in dasSOS-Kinderdorf und zeigen den Kindern und Jugendlichen, wie sie in ihremherausfordernden Alltag gesunder Ernährung und auch Sport, Bewegung undStressbewältigung umsetzen können."Gesellschaftliches Engagement bei ALDI SÜDALDI SÜD kooperiert das ganze Jahr über mit den Tafeln und anderen sozialenEinrichtungen. Zur Weihnachtszeit leistet ALDI SÜD darüber hinaus finanzielleUnterstützung für die Tafel-Arbeit. Das gesellschaftliche Engagement desDiscounters umfasst außerdem die Kooperation mit der GemüseAckerdemie, derManuel Neuer Kids Foundation, der Stiftung Lesen und dem gemeinnützigenBundesverband Mentor zur Leseförderung. Infos zu den Kooperationen finden Sieauf dem ALDI SÜD Nachhaltigkeitsportal unterhttp://nachhaltigkeit.aldi-sued.de/kinder-foerderung/.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108584/4453437OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜDOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell