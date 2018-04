ALDI SÜD: Platz zwei beim Nachhaltigkeitspreis für Logistik (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Die Bundesvereinigung Logistik (BVL) Österreich und die BVLDeutschland haben ALDI SÜD mit dem zweiten Platz desNachhaltigkeitspreises Logistik ausgezeichnet. Die Jury honoriertdamit das ganzheitliche Engagement für nachhaltiges Handeln in derLogistik des Einzelhandelsunternehmens.Nachhaltigkeit und verantwortliches Handeln sind bei ALDI SÜDintegraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und in denCorporate-Responsibility-Grundsätzen fest verankert. Die Reduktionvon CO2-Emissionen spielt dabei insbesondere in der Logistik einezentrale Rolle. Denn rund 30 Prozent des CO2-Fußabdrucks von ALDI SÜDwerden dort verursacht. So wurden verschiedene Maßnahmen für mehrNachhaltigkeit im Bereich der Warenströme des Unternehmens umgesetzt.Dafür wurde ALDI SÜD bereits 2016 als einer der erstenLebensmitteleinzelhändler in Deutschland mit dem "Lean and GreenStar" ausgezeichnet."Nach dem Erhalt des 'Lean and Green Star' ist dies für uns einweiterer Meilenstein auf unserem Weg zu mehr Klimaschutz. Daspositive Feedback der BVL ist die Bestätigung für unser Engagementund zugleich Ansporn, noch besser zu werden und unsereNachhaltigkeitsmaßnahmen weiter auszubauen", erklärt Andreas Kremer,Leiter Logistikmanagement bei ALDI SÜD. Die BundesvereinigungLogistik hob die ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie hervor. "ALDISÜD zeigt, wie einer der größten Lebensmitteleinzelhändler denNachhaltigkeitsgedanken insbesondere in der Logistik tagtäglich lebt.Durch intelligente Maßnahmen und großes Engagement wurdeneindrucksvolle ökologische, ökonomische und soziale Effekte erzielt",sagt Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer, Vorsitzender der Geschäftsführungder BVL.Anhand verschiedener Maßnahmen in der Beschaffungs-, der Intra-und der Distributionslogistik konnte das Unternehmen CO2-Emissionendeutlich einsparen. Den Hauptanteil machen dabei dieBeschaffungslogistik durch die Einrichtung von Quellgebietslagern zurWarenbündelung und die Nutzung von Grünstrom für die ALDI SÜDLogistikzentren aus. Reduktionen konnten weiterhin beimStromverbrauch durch Umrüstung auf LED-Leuchten in denLogistikzentren sowie die Installation von Fotovoltaikanlagen auf denDächern realisiert werden. Im Bereich der Transportlogistik konntedurch verschiedene Optimierungen, wie beispielsweise die Nutzung vonvorausschauenden Tempomaten, der Dieselverbrauch im Fuhrparkverringert werden. Neue Technologien zur Verbesserung derUmweltleistung wie beispielsweise alternativeTransportkältemaschinen, Biomasseheizungen in Logistikzentren oderWärmerückgewinnungsanlagen in den Kühlzentren werden in der Praxisimmer wieder erforscht.Ein weiteres Einsparpotenzial für ALDI SÜD bietet die Erprobungalternativer Antriebstechnologien. Bereits seit 2009 ist einErdgas-LKW in der Regionalgesellschaft Mönchengladbach unterwegs. AbSommer 2018 werden vier Erdgas-Lkw der neuesten Generation für denTransport der Produkte zwischen Logistikzentren und Filialen überfünf Jahre hinweg getestet. Sie kommen in Ballungsgebieten zumEinsatz, die eine häufige Überschreitung der Feinstaub-Grenzwerteverzeichnen. Darüber hinaus wird im Ruhrgebiet ein Elektro-Lkw fürden Warentransport auf die Straße geschickt.Die Preisverleihung fand im Rahmen des 34. Logistik Dialogs inWien statt. Für den Nachhaltigkeitspreis Logistik sind Unternehmenaus Industrie, Handel und Dienstleistung sowie realisiertekooperative Forschungsprojekte zugelassen.Pressekontakt:Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dealdi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell